Türkiye'de 2024'te en çok sipariş edilen 5 yemek açıklandı! En sevilen tatlıyı görenler inanamadı
Yemeksepeti, 2024'te Türkiye'nin yemek sipariş alışkanlıklarına dair verilerini açıkladı. "Lezzet Haritası"nda en çok sipariş edilen yemek, tatlı ve ürünler belli oldu.
Yemeksepeti, 2024 yılı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki yemek sipariş alışkanlıklarını yansıtan verilerini açıklayarak bu yıl da yeme-içme sektörüne dair çarpıcı bilgiler sundu. 2024 yılı verileri, ülkenin yemek kültüründeki çeşitliliği ve sektördeki dinamikleri bir kez daha gözler önüne serdi.
Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde en çok sipariş edilen yemekler, yerel tatlarla küresel lezzetlerin bir arada olduğunu gösterdi.
İşte Türkiye'nin en çok sipariş ettiği yemekler...