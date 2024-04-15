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  4. Türkiye'de en fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu hangisi?

Türkiye'de en fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu hangisi?

Sirkhet Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre Ocak 2024 itibarıyla Türkiye’de 57 milyon kişi sosyal medya platformlarını kullanıyor. Ülke nüfusunun büyük bir kısmının sosyal medya hesapları bulunuyor. Paylaşılan verilere göre, Türkiye’de en fazla kullanıcısı bulunan platform YouTube olarak belirlendi. İşte sosyal medya platformlarının üye sayıları...

Türkiye'de en fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu hangisi? - Sayfa 1

LinkedIn

16 milyon üye

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Türkiye'de en fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu hangisi? - Sayfa 2

X (Twitter)

20,67 milyon üye

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Türkiye'de en fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu hangisi? - Sayfa 3

TikTok

37,73 milyon üye

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Türkiye'de en fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu hangisi? - Sayfa 4

Facebook

34,35 milyon üye

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