Türkiye'de en fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu hangisi?
Sirkhet Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre Ocak 2024 itibarıyla Türkiye’de 57 milyon kişi sosyal medya platformlarını kullanıyor. Ülke nüfusunun büyük bir kısmının sosyal medya hesapları bulunuyor. Paylaşılan verilere göre, Türkiye’de en fazla kullanıcısı bulunan platform YouTube olarak belirlendi. İşte sosyal medya platformlarının üye sayıları...
16 milyon üye
1 | 6
X (Twitter)
20,67 milyon üye
2 | 6
TikTok
37,73 milyon üye
3 | 6
34,35 milyon üye
4 | 6