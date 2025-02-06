Türkiye’de kış tatili yapılacak en güzel yerler
Her ne kadar yaz mevsiminde deniz, kum ve güneş eşliğinde tatil yapmak harika olsa da, kış mevsiminde karın eşsiz huzuru ve sakinliği ile tatil yapmak da kesinlikle paha biçilemez. Peki, ülkemizde kış mevsiminde nerelerde tatil yapabiliriz? Kışın tatil yapılacak yerler neresi? Detaylar haberimizde…
BURSA / ULUDAĞ
"Kışın Türkiye’de gezilecek yerler" denildiğinde akla gelen en önemli lokasyonlardan biri teleferikleri ile meşhur Bursa Uludağ'dır. Kar motoru, kayak, snowboard gibi aktiviteleri ile hem profesyonel kayakçılar hem de amatörler için oldukça elverişli pistlere sahip olan Uludağ konaklama alternatifleri açısında da oldukça geniş seçeneklere ev sahipliği yapıyor. Bungalov evler, 5 yıldızlı oteller ya da butik oteller gibi farklı konaklama seçeneklerinden bütçenize uygun seçimler yapabilirsiniz.
AYDER YAYLASI
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan, ladin ve kayın ormanlarıyla yeşilin her tonunu barındıran Ayder Yaylası, karla kaplı ağaçlar ve yayla evleri ile, ziyaretçilere kartpostal gibi bir manzara sunar. Kar yağdığında göz alabildiğince beyaza bürünen Ayder Yaylası hem dağcıların hem de gezginlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir rota olduğu için konaklama seçeneği açısından da oldukça zengin.Ayrıca, kaplıcaları ile ünlü olan yaylada, karlar altında sıcacık kaplıca keyfi yapabilir, Karadeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini tadabilirsiniz. Konaklamak için ise, kamp alanı, bungalov, yayla evi, pansiyon gibi farklı konaklama seçeneklerinden istediğinizi seçebilirsiniz.
BOLU / ABANT GÖLÜ
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, çam ve köknar ağaçlarının olduğu bir Tabiat Parkı içinde yer alan bir heyelan set gölüdür. Göl ile çevresi 9 Haziran 2022'de milli park olarak belirlenmiş ve Türkiye'nin 48. milli parkı olmuştur. Abant Gölü derinliklerinin görülebileceği kadar durudur. Öte yandan göl çevresinde bulunan parkurda yürüyüş yapabilir ve karın keyfini çıkarabilirsiniz. Kar tanelerinin buz tutan göl yüzeyine düşmesi ile kendinizi bir masalın içinde gibi hissetmek istiyorsanız Abant Gölü kesinlikle doğru bir tercih olacaktır.
NEVŞEHİR / KAPADOKYA
Türkiye'nin önemli turizm merkezleri içinde yer alan, yazın olduğu kadar kışın da büyüleyici bir atmosfere sahip olan Kapadokya, karla kaplanan peri bacaları ve masalsı bir görünüme bürünen vadileri ile ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatır. Beyaz örtüyle çevrili vadilerde yürüyüş yapabilir, Kapadokya’nın kış manzarasını balon turlarıyla izleyebilir ve yer altı şehirlerini ziyaret edebilirsiniz. Konaklamak için ise kaya otelleri tercih edebilirsiniz.