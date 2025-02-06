Türkiye’de kış tatili yapılacak en güzel yerler

AYDER YAYLASI

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan, ladin ve kayın ormanlarıyla yeşilin her tonunu barındıran Ayder Yaylası, karla kaplı ağaçlar ve yayla evleri ile, ziyaretçilere kartpostal gibi bir manzara sunar. Kar yağdığında göz alabildiğince beyaza bürünen Ayder Yaylası hem dağcıların hem de gezginlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir rota olduğu için konaklama seçeneği açısından da oldukça zengin.Ayrıca, kaplıcaları ile ünlü olan yaylada, karlar altında sıcacık kaplıca keyfi yapabilir, Karadeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini tadabilirsiniz. Konaklamak için ise, kamp alanı, bungalov, yayla evi, pansiyon gibi farklı konaklama seçeneklerinden istediğinizi seçebilirsiniz.