Türkiye’de yaz bitmeden kamp yapılacak 30 rota; Girişler ücretsiz ve güvenli
Sıcak havalar bitmeden mutlaka görmeniz ve gezmeniz gereken 30 kamp rotası.
Sıcak ve güneşli havalarda uzun soluklu tatiller olmasa da kısa kaçamaklar için kamp etkinlikleri vazgeçilmez oluyor.
Kamp kültürünün gelişmesiyle kamp alanları daha da yaygınlaştı ve bu nedenle bir kamp aracına sahip olmanız da şart değil.
Binek otomobillerinize bağlayabileceğiniz çek çek karavan ya da bagajda taşıyabileceğiniz çadır sayesinde de kamp alanlarında rahatça kamp kurabilirsiniz.