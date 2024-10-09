Türkiye'de yeni bir akrep türü keşfedildi: Karısının ismini verdi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın, Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaptığı saha çalışmalarında Euscorpiidae familyası ve Euscorpius cinsine ait yeni bir akrep türü keşfettiğini söyledi. Aydın, keşfettiği türe eşinin adını verdi.
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki kızılçam ormanları içerisinde Türkiye'ye özgü yeni bir tür keşfedilerek litaratüre kazandırıldı.
Bu yeni türe “Euscorpius gulhanimae” adı verildi.
21 yıldır Türkiye'deki akreplerin sistematiği ve faunası üzerinde çalışmalar yapan MCBÜ Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın tarafından keşfedilen yeni tür ile beraber Türkiye'deki akrep türü sayısı 49'a, Euscorpius cinsine ait tür sayısı ise 17'ye yükseldi.
Keşfedilen yeni türün vücudu açık sarı, chelasının kırmızımsı ve kuyruğunun da kahverengi olması dikkat çekiyor.
Ayrıca patellasındaki trichobothri (kaideli uzun kıl) sayısı da cins için en yüksek sayıda.
Keşif, ABD'de akrepler üzerine yayın yapan bu alanda saygın bilim dergisi "Euscorpius" adlı dergide 19 Ağustos 2024 tarihinde yayımlandı.