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  4. Türkiye'den 2 il listede! 100 yıl içinde yok olacak 37 şehir açıklandı: Büyük tehlike kapıda...

Türkiye'den 2 il listede! 100 yıl içinde yok olacak 37 şehir açıklandı: Büyük tehlike kapıda...

​İklim değişikliği ve deniz seviyesindeki yükselmeler nedeniyle, önümüzdeki 100 yıl içinde dünya genelinde birçok şehir su altında kalma riskiyle karşı karşıya.

Türkiye'den 2 il listede! 100 yıl içinde yok olacak 37 şehir açıklandı: Büyük tehlike kapıda... - Sayfa 1

Swiftest'in kurucu ortağı Matthew H. Nash'in yaptığı araştırmaya göre, yükselen deniz seviyeleri ve sık sık yaşanan su baskınları nedeniyle dünya çapında 37 şehir 100 yıl içinde yok olma riskiyle karşı karşıya.

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Türkiye'den 2 il listede! 100 yıl içinde yok olacak 37 şehir açıklandı: Büyük tehlike kapıda... - Sayfa 2

Araştırma sonuçlarına göre, bu şehirlerden bazıları kıyı yönetimi konusunda aktif çalışmalar yürütürken, diğerleri batma öncesi önlemleri uygulamakta zorluk çekiyor.  

İŞTE 100 İÇİNDE YOK OLACAK 37 ŞEHİR...

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Türkiye'den 2 il listede! 100 yıl içinde yok olacak 37 şehir açıklandı: Büyük tehlike kapıda... - Sayfa 3

37)  COCKBURN TN.  |  TURKS VE CAICOS ADALARI

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Türkiye'den 2 il listede! 100 yıl içinde yok olacak 37 şehir açıklandı: Büyük tehlike kapıda... - Sayfa 4

36)  KEY WEST  |  ABD

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