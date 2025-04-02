Türkiye'den 2 il listede! 100 yıl içinde yok olacak 37 şehir açıklandı: Büyük tehlike kapıda...
İklim değişikliği ve deniz seviyesindeki yükselmeler nedeniyle, önümüzdeki 100 yıl içinde dünya genelinde birçok şehir su altında kalma riskiyle karşı karşıya.
Swiftest'in kurucu ortağı Matthew H. Nash'in yaptığı araştırmaya göre, yükselen deniz seviyeleri ve sık sık yaşanan su baskınları nedeniyle dünya çapında 37 şehir 100 yıl içinde yok olma riskiyle karşı karşıya.
Araştırma sonuçlarına göre, bu şehirlerden bazıları kıyı yönetimi konusunda aktif çalışmalar yürütürken, diğerleri batma öncesi önlemleri uygulamakta zorluk çekiyor.
İŞTE 100 İÇİNDE YOK OLACAK 37 ŞEHİR...