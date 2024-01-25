Türkiye'den 4 köy de listede: Dünyanın en iyi köyleri açıklandı

Seçilen köyler, tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Köyün tarihi dokusunu oluşturan evlerden yaklaşık 80 tanesi koruma altındadır. Taraklı, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleriyle de ziyaretçilerini cezbetmektedir.

Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı olan Taraklı Köyü, Osmanlı döneminden kalma evleri ile ünlüdür.

BİRGİ KÖYÜ (İZMİR)

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı olan Birgi Köyü, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Köyün tarihi ve kültürel zenginlikleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.

Birgi, Osmanlı döneminde önemli bir ticaret merkeziydi ve bu dönemden kalma birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır.