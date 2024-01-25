Türkiye'den 4 köy de listede: Dünyanın en iyi köyleri açıklandı
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından 2023 yılındaki en iyi turizm köyleri seçildi. Listede Türkiye'den 4 köy yer aldı.
Seçilen köyler, tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor.
İşte Türkiye'den listeye giren 4 köy:
TARAKLI KÖYÜ (SAKARYA)
Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı olan Taraklı Köyü, Osmanlı döneminden kalma evleri ile ünlüdür.
Köyün tarihi dokusunu oluşturan evlerden yaklaşık 80 tanesi koruma altındadır. Taraklı, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleriyle de ziyaretçilerini cezbetmektedir.
BİRGİ KÖYÜ (İZMİR)
İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı olan Birgi Köyü, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Köyün tarihi ve kültürel zenginlikleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.
Birgi, Osmanlı döneminde önemli bir ticaret merkeziydi ve bu dönemden kalma birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır.
ŞİRİNCE KÖYÜ (İZMİR)
İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı olan Şirince Köyü, tarihi mimarisiyle dikkat çeken turistik bir köydür.
Köy, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleriyle de ziyaretçilerini cezbetmektedir. Şirince, üzüm bağları ve şarapçılığı ile de ünlüdür.