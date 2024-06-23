Türkiye'den de 3 şehir listede! İşte dünyanın en mutlu şehirleri
İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü Mutlu Şehirler Endeksi'ni yayımladı. Buna göre dünyada mutluluk düzeyi en yüksek olan şehirler belli oldu. İşte dünyanın en mutlu şehirleri...
İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü tarafından her yıl hazırlanan "Mutlu Şehirler Endeksi"nin 2024 yılına ilişkin verileri açıklandı.
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Araştırmada şehirlerde yaşayanlara yaşam kaliteleri, çevre, toplu ulaşım ve yerel yönetim gibi konularda sorular soruldu.
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Gelen yanıtlara göre bir sıralama yapılırken Kuzey Avrupa ülkelerindeki şehirler üst sıralarda yer aldı.
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Türkiye'den 3 il, en mutlu şehirler arasına girdi. İşte o şehirler...
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