Türkiye'den listeye girdi, dünyanın en iyisi seçildi. 600 kişinin yaşadığı bu köy adeta büyülüyor
Antalya'nın İbradı ilçesinde Toroslar'ın zirvesinde bulunan Ormana Köyü, 2024 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" unvanına layık görüldü. 600 kişilik nüfusuyla köy, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.
Akdeniz’in en gözde yerlerinden Antalya, tarihe tanıklık eden birbirinden harika yerlere ev sahipliği yapıyor.
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Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2024 yılı için Dünya Turizm Köyü Listesi’ni açıkladı. Listede Türkiye’den bir köye de yer verildi.
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