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  4. Türkiye'den listeye girdi, dünyanın en iyisi seçildi. 600 kişinin yaşadığı bu köy adeta büyülüyor

Türkiye'den listeye girdi, dünyanın en iyisi seçildi. 600 kişinin yaşadığı bu köy adeta büyülüyor

Antalya'nın İbradı ilçesinde Toroslar'ın zirvesinde bulunan Ormana Köyü, 2024 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" unvanına layık görüldü. 600 kişilik nüfusuyla köy, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Türkiye'den listeye girdi, dünyanın en iyisi seçildi. 600 kişinin yaşadığı bu köy adeta büyülüyor - Sayfa 1

Akdeniz’in en gözde yerlerinden Antalya, tarihe tanıklık eden birbirinden harika yerlere ev sahipliği yapıyor. 

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Türkiye'den listeye girdi, dünyanın en iyisi seçildi. 600 kişinin yaşadığı bu köy adeta büyülüyor - Sayfa 2

Her bir köşesinde farklı detaylar olan Antalya, bu yıl dikkat çeken UNWTO listesine girdi. 

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Türkiye'den listeye girdi, dünyanın en iyisi seçildi. 600 kişinin yaşadığı bu köy adeta büyülüyor - Sayfa 3

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2024 yılı için Dünya Turizm Köyü Listesi’ni açıkladı. Listede Türkiye’den bir köye de yer verildi.

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Türkiye'den listeye girdi, dünyanın en iyisi seçildi. 600 kişinin yaşadığı bu köy adeta büyülüyor - Sayfa 4

Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana köyü, 2024 yılı için Dünya Turizm Köyü Listesi’ne girmeye hak kazandı.

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