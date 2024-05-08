Türkiye'nin en etkin 50 CFO'su belli oldu
Performanslarıyla dikkat çeken Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su, Danışma Kurulu'nun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda belli oldu. Listedeki yöneticilerin yüzde 30'u kadınlardan oluşurken, yüzde 60'ı yüksek lisans derecesine ve 10 yıl üstü, üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip.
BMI Business School'dan yapılan açıklamaya göre, kurumların finansal performanslarının ve finans yöneticilerinin etkinliklerinin değerlendirilerek belirlendiği listede, Vodafone Türkiye, Arçelik, TAB Gıda, Vaillant Group Türkiye, Sabancı Holding, TAV Havalimanları Holding, Zorlu Holding, Borusan Holding, Yıldırım Holding ile birlikte ulusal ve uluslararası pek çok şirketin CFO'ları yer aldı.
Listede, yöneticilerin yüzde 30'u kadınlardan oluşurken, yöneticilerin yüzde 60'ı yüksek lisans derecesine sahip. Yöneticilerin yüzde 22'si ODTÜ, yüzde 8'i Marmara Üniversitesi, yüzde 8'i de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun. Bu üniversiteleri yüzde 6 oranlarıyla Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi takip ediyor. En Etkin 50 CFO'nun yüzde 60'ı ortalama 10 yıl ve üstü üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip.
CFO Summit 2024, 22 Mayıs'ta düzenlenecek
Liderler, ödüllerini 22 Mayıs'ta Mandarin Oriental Bosphorus'ta düzenlenecek CFO Summit 2024'te alacak. Re-Navigating in the Age of AI temalı buluşmada, iş dünyasının önemli gündem maddelerinden biri olan yapay zeka konusu, teknolojinin finans stratejilerine ve yatırımlarına olan etkisi ele alınacak.
Etkinlikteki gündem maddeleri AI teknolojilerinin finans ve iş dünyasına katkıları ve sağladığı dönüşüm olacak. Gedik Yatırım, Türkiye Finans ve QNB Finansbank ana sponsorluğunda gerçekleşecek CFO Summit 2024, finansın liderlerine kapılarını açacak. İşte DataExpert iş birliğinde BMI tarafından yürütülen araştırmayla belirlenen Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su: