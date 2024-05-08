Türkiye'nin en etkin 50 CFO'su belli oldu

BMI Business School'dan yapılan açıklamaya göre, kurumların finansal performanslarının ve finans yöneticilerinin etkinliklerinin değerlendirilerek belirlendiği listede, Vodafone Türkiye, Arçelik, TAB Gıda, Vaillant Group Türkiye, Sabancı Holding, TAV Havalimanları Holding, Zorlu Holding, Borusan Holding, Yıldırım Holding ile birlikte ulusal ve uluslararası pek çok şirketin CFO'ları yer aldı.