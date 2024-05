Türkiye'nin en etkin 50 CFO'su belli oldu

CFO Summit 2024, 22 Mayıs'ta düzenlenecek

Liderler, ödüllerini 22 Mayıs'ta Mandarin Oriental Bosphorus'ta düzenlenecek CFO Summit 2024'te alacak. Re-Navigating in the Age of AI temalı buluşmada, iş dünyasının önemli gündem maddelerinden biri olan yapay zeka konusu, teknolojinin finans stratejilerine ve yatırımlarına olan etkisi ele alınacak.