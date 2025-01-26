Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu! Nüfusları şehirle yarışıyor: İstanbul'dan 4 ilçe var
Türkiye, benzersiz coğrafyası ve özellikleriyle dikkat çekerken, bazı ilçeler nüfus yoğunluğuyla birçok ili geride bıraktı.
Türkiye’de bazı ilçeler, nüfus yoğunluğu ve hareketli yaşamlarıyla şehir merkezlerini geride bırakıyor. Özellikle büyük şehirlerde yer alan bu ilçeler, ekonomik, sosyal ve kültürel çeşitlilikleriyle dikkat çekiyor.
İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri ve öne çıkan özellikleri...
10. ÜMRANİYE – 723.760
İstanbul'un Ümraniye ilçesinin nüfusu, 2023 TÜİK verilerine göre 723.760 kişidir. Ümraniye, Anadolu Yakası'nın en kalabalık ve hızla gelişen ilçelerinden biridir. İş merkezleri, alışveriş alanları ve modern konut projeleriyle dikkat çeker.
9. PENDİK – 743.774
İstanbul'un Pendik ilçesinin nüfusu, 2023 TÜİK verilerine göre 743.774 kişidir. Pendik, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almakta olup, hem konut projeleri hem de ulaşım avantajlarıyla nüfusun yoğun olduğu ilçelerden biridir.