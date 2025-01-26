Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu! Nüfusları şehirle yarışıyor: İstanbul'dan 4 ilçe var

9. PENDİK – 743.774

İstanbul'un Pendik ilçesinin nüfusu, 2023 TÜİK verilerine göre 743.774 kişidir. Pendik, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almakta olup, hem konut projeleri hem de ulaşım avantajlarıyla nüfusun yoğun olduğu ilçelerden biridir.