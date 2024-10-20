Türkiye’nin en soğuk yeri Palandöken oldu, ikinci sıradaki il şaşırttı!
Türkiye’nin en soğuk yeri gece saatlerinde eksi 11 derece ile Palandöken oldu. Erzurum yine soğuk havası ile dikkat çekerken ikinci sırada Rize'nin ilçeleri yer aldı.
Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırdı. Türkiye’nin en soğuk yeri gece saatlerinde eksi 11 derece ile Palandöken, Doğu Anadolu Gözlemevinde kaydedildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 11 derece ile Palandöken, Doğu Anadolu Gözlemevi olarak kayıtlara geçti.
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