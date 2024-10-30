Türkiye’nin illeri arasında en zeki kent belli oldu ; İşte 81 ilin IQ haritası
Yapılan bir ankete göre en zeki Türkiye illeri tek tek açıklandı
Türkiye’de çok sayıda katılımcıyla düzenlenen ankete göre en zeki iller sıralandı. Uzmanlar, mevcut veriler ile hazırlanan haritanın akademik bir geçerliliğinin olmadığına dikkat çekerken, Türkiye'nin en kalabalık şehirleri İstanbul, İzmir ve Ankara'nın listedeki sıralaması sosyal medyada gündem oldu.
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TÜRKİYE’NİN EN ZEKİ İLLERİ SIRALAMASI
sozcu.com.tr’de yer alan bilgiye göre zeki iller listesinin tamamı şöyle:
BİNGÖL
IQ: 94.19
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