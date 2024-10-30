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  4. Türkiye’nin illeri arasında en zeki kent belli oldu ; İşte 81 ilin IQ haritası

Türkiye’nin illeri arasında en zeki kent belli oldu ; İşte 81 ilin IQ haritası

Yapılan bir ankete göre en zeki Türkiye illeri tek tek açıklandı

Türkiye’nin illeri arasında en zeki kent belli oldu ; İşte 81 ilin IQ haritası - Sayfa 1

Türkiye’de çok sayıda katılımcıyla düzenlenen ankete göre en zeki iller sıralandı. Uzmanlar, mevcut veriler ile hazırlanan haritanın akademik bir geçerliliğinin olmadığına dikkat çekerken, Türkiye'nin en kalabalık şehirleri İstanbul, İzmir ve Ankara'nın listedeki sıralaması sosyal medyada gündem oldu.

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Türkiye’nin illeri arasında en zeki kent belli oldu ; İşte 81 ilin IQ haritası - Sayfa 2

TÜRKİYE’NİN EN ZEKİ İLLERİ SIRALAMASI

sozcu.com.tr’de yer alan bilgiye göre zeki iller listesinin tamamı şöyle:

    BİNGÖL
     

    IQ: 94.19

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    Türkiye’nin illeri arasında en zeki kent belli oldu ; İşte 81 ilin IQ haritası - Sayfa 3

    80. SİİRT

     

    IQ: 94.52

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    Türkiye’nin illeri arasında en zeki kent belli oldu ; İşte 81 ilin IQ haritası - Sayfa 4

    79. HAKKÂRİ

     

    IQ: 95.16

     

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