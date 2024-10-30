Türkiye’nin illeri arasında en zeki kent belli oldu ; İşte 81 ilin IQ haritası

Türkiye’de çok sayıda katılımcıyla düzenlenen ankete göre en zeki iller sıralandı. Uzmanlar, mevcut veriler ile hazırlanan haritanın akademik bir geçerliliğinin olmadığına dikkat çekerken, Türkiye'nin en kalabalık şehirleri İstanbul, İzmir ve Ankara'nın listedeki sıralaması sosyal medyada gündem oldu.