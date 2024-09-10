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  4. Türkiye’nin IQ haritası yayımlandı ; İç Anadolu Bölgesi listeye damga vurdu

Türkiye’nin IQ haritası yayımlandı ; İç Anadolu Bölgesi listeye damga vurdu

Türkiye’nin ilk ilk IQ seviyesi haritası belli oldu. Herkesi ters köşe yapan listeye İç Anadolu Bölgesi damga vurdu.

Türkiye’nin IQ haritası yayımlandı ; İç Anadolu Bölgesi listeye damga vurdu - Sayfa 1

Türkiye’nin en zeki şehirleri listelendi. Hazırlanan anket kapsamında 1 milyon kişi değerlendirildi. Listenin zirvesindeki ilimiz İç Anadolu Bölgesi’nden olurken en sondaki il ise Bingöl oldu. sabah.com.tr'deki bilgiye göre listenin aşağıdan yukarıya sıralanışı şu şekilde:

1 | 82
Türkiye’nin IQ haritası yayımlandı ; İç Anadolu Bölgesi listeye damga vurdu - Sayfa 2

81- Bingöl

94.19

2 | 82
Türkiye’nin IQ haritası yayımlandı ; İç Anadolu Bölgesi listeye damga vurdu - Sayfa 3

80- Siirt

94.52

3 | 82
Türkiye’nin IQ haritası yayımlandı ; İç Anadolu Bölgesi listeye damga vurdu - Sayfa 4

79- Hakkari

95.16

4 | 82