Türkiye’nin IQ haritası yayımlandı ; İç Anadolu Bölgesi listeye damga vurdu

Türkiye’nin en zeki şehirleri listelendi. Hazırlanan anket kapsamında 1 milyon kişi değerlendirildi. Listenin zirvesindeki ilimiz İç Anadolu Bölgesi’nden olurken en sondaki il ise Bingöl oldu. sabah.com.tr'deki bilgiye göre listenin aşağıdan yukarıya sıralanışı şu şekilde: