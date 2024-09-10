Türkiye’nin IQ haritası yayımlandı ; İç Anadolu Bölgesi listeye damga vurdu
Türkiye’nin ilk ilk IQ seviyesi haritası belli oldu. Herkesi ters köşe yapan listeye İç Anadolu Bölgesi damga vurdu.
Türkiye’nin en zeki şehirleri listelendi. Hazırlanan anket kapsamında 1 milyon kişi değerlendirildi. Listenin zirvesindeki ilimiz İç Anadolu Bölgesi’nden olurken en sondaki il ise Bingöl oldu. sabah.com.tr'deki bilgiye göre listenin aşağıdan yukarıya sıralanışı şu şekilde:
1 | 82
81- Bingöl
94.19
2 | 82
80- Siirt
94.52
3 | 82
79- Hakkari
95.16
4 | 82