Uçaklara neden sağdan değil de hep sol kapıdan biniyoruz? Nedenine çok şaşıracaksınız! Pilotlar..

Uçak yolculuğu yaparken binişlerde neden hiç sağdan değil de soldan binildiğini düşündünüz mü? Her gün binlerce uçuş yapılıyor ve bakın neden binişlerde sol tercih ediliyormuş.

Bir de bunun ilk etabı var. Belki pek çoğunuz fark etmiyor ama uçaklara binerken görevliler her zaman sağdan binişleri tercih ediyor. Bu, rastgele bir durum değil ve birçok önemli nedeni var.

Dünyanın neresine giderseniz gidin hangi havayolunu tercih ederseniz edin, yolcuların uçağa binişi ve inişi her zaman sol taraftan gerçekleşiyor.

Bunun sebebi ise yıllardır değişmeyen bir kural: Yiyecek ikramı ve bagaj yüklemesi uçağın sağ tarafından yapılıyor. 

Peki bu gelenek nasıl başladı ve neden sağ taraftan yolcu alınmıyor?

