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  4. Uluslararası ilişkiler bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Uluslararası ilişkiler bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Uluslararası ilişkiler bölümü, bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirebilen, uluslararası ilişkileri anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini tanıyabilen, analitik düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, uluslararası ilişkiler bölümü kaç yıllıktır? Uluslararası ilişkiler bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte, uluslararası ilişkiler bölümüne dair detaylar…

Uluslararası ilişkiler bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 1

Uluslararası ilişkiler bölümü kaç yıllıktır?

Uluslararası ilişkiler bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır.

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Uluslararası ilişkiler bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 2

Uluslararası ilişkiler bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?

Uluslararası ilişkiler bölümü, eşit ağrılık puan türü ile öğrenci alır.

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Uluslararası ilişkiler bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 3

Uluslararası ilişkiler bölümü hangi fakültede yer alır?

Uluslararası ilişkiler bölümü, üniversitelere göre değişkenlik göstermekle birlikte, iktisat fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi bünyesinde yer alır.

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Uluslararası ilişkiler bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 4

Uluslararası ilişkiler bölümünde hangi dersler okutulmaktadır?

Uluslararası ilişkiler bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

Hukukun temel kavramları

Davranış bilimleri

Siyasi tarih

Genel uygarlık tarihi

Uluslararası ilişkilere giriş

Anayasa hukuku

Uluslararası hukuk

Uluslararası politika

Türk dış politikası

 

 

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