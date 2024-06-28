Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Dış ticaret ve lojistik alanlarının aşama ve uygulamaları hakkında bilimsel eğitim veren, uluslararası ticaretin işletilmesi ve yönetilmesinde uzman kişiler yetiştiren uluslararası ticaret ve lojistik bölümü kaç yıllıktır? Uluslararası ticaret ve lojistik bölümünde hangi dersler okutulur? İş alanları nelerdir? İşte uluslararası ticaret ve lojistik bölümüne dair detaylar…
Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü bölümü kaç yıllıktır?
Uluslararası ticaret ve lojistik, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Ancak bazı üniversitelerde İngilizce hazırlık sınıfı okutulduğu için eğitim süresi kimi zaman 5 yıl olabilmektedir.
Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü, eşit ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci alır.
Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü bazı üniversitelerde iktisadi ve idari bilimler fakültesine, bazı üniversitelerde işletme fakültesine ve bazı üniversitelerde ise ugulamalı bilimler fakültesine bağlıdır.
Uluslararası ticaret ve lojistik bölümünde hangi dersler okutulur?
Uluslararası ticaret ve lojistik bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Genel işletme
Genel muhasebe
İktisada giriş
Yönetim ve organizasyon
Dış ticarete giriş
İşletme analitiği