Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü hangi fakülteye bağlıdır?

Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü bazı üniversitelerde iktisadi ve idari bilimler fakültesine, bazı üniversitelerde işletme fakültesine ve bazı üniversitelerde ise ugulamalı bilimler fakültesine bağlıdır.