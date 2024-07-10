Üniversite ikinci öğretim nedir? YÖK'ten ilginç karar! İkinci öğretim programları neden kapatıldı?
Üniversite ikinci öğretim nedir? YÖK Başkanı Eol Özvar, öğrenciler için büyük bir kolaylık olarak görülen üniversite 2. öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Geçen sene 80 bin öğrencinin yerleştiği bu programların kapatılmasından sonra, "2. öğretim nedir, ikinci öğretim" soruları gündemde..
Üniversite ikinci öğretim nedir? Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Özvar, bugün binlerce öğrencinin okumasına olanak sağlayan ikinci öğretim programlarınn tümüyle kapatıldığını açıkladı. Özellikle gündüz saatlerinde işte çalışığ akşam saatlerinde üniversiteye gelerek eğitimlerini alan ikinci öğretim öğrencileri artık farklı bir formül bulmaya çalışacak. Bu noktada, "ikinci öğretim nedir, üniversite ikinci öğretim programları neden kapatıldı" gibi sorular masada. İşte tüm detaylar.
ÜNİVERSİTE İKİNCİ ÖĞRETİM NEDİR?
Üniversite ikinci öğretim, normal öğretim saatlerinin dışında, genellikle akşam saatlerinde gerçekleştirilen bir eğitim programıdır. Bu program, iş hayatındaki veya farklı sebeplerle gündüz derslerine katılamayan öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. İkinci öğretimde dersler, öğleden sonra veya akşam saatlerinde başlar ve gece geç saatlere kadar sürebilir.
Öğrenciler, örgün öğretimdeki gibi aynı diploma ve akademik unvanları kazanırlar, ancak eğitim ücreti genellikle daha yüksektir. Bu sistem, üniversitelerin mevcut fiziksel ve akademik kaynaklarını daha etkin kullanmalarını sağlar ve daha fazla öğrencinin eğitim almasına olanak tanır.
İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI NEDEN KAPATILDI?
Devlet üniversitelerindeki tüm ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıklayan YÖK Başkanı Özvar, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir." şeklinde konuştu.