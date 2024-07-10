Üniversite ikinci öğretim nedir? YÖK'ten ilginç karar! İkinci öğretim programları neden kapatıldı?

Öğrenciler, örgün öğretimdeki gibi aynı diploma ve akademik unvanları kazanırlar, ancak eğitim ücreti genellikle daha yüksektir. Bu sistem, üniversitelerin mevcut fiziksel ve akademik kaynaklarını daha etkin kullanmalarını sağlar ve daha fazla öğrencinin eğitim almasına olanak tanır.