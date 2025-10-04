Ünlü Anchorman Reha Muhtar boğazdaki yalısını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı
90’lı ve 2000’li yılların adından en çok söz ettiren ‘Anchorman’lerinden olan gazeteci Reha Muhtar 25 yıldır oturduğu boğaza nazır yalısını satışa çıkardı. Geçmişte bu yalı nedeniyle ailesiyle bazı sorunlar yaşadığı bilinen Muhtar’ın yalısına istenen fiyat ise dudak uçuklattı.
Bir dönem ana haber bültenlerinin en ünlü ‘Anchorman'i olarak anılan Gazeteci Reha Muhtar, İstanbul Boğazı manzaralı yalısını satışa çıkardı.
Ailesiyle sorunlar yaşamıştı
Muhtar’ın yalısını satışa çıkarma nedeni merak konusu olurken, geçmişte bu yalı nedeniyle ailesiyle bazı sorunlar yaşadığı biliniyor.
Yalısı dava nedeni oldu
Ünlü spiker, çocuklarının annesi Deniz Uğur’la da anlaşmazlık yaşamış, Uğur’un hem yalı hem de çocuklar üzerinde hak talebinde bulunduğunu belirterek dava açmıştı.