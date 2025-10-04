  1. Ekonomim
Ünlü Anchorman Reha Muhtar boğazdaki yalısını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

90’lı ve 2000’li yılların adından en çok söz ettiren ‘Anchorman’lerinden olan gazeteci Reha Muhtar 25 yıldır oturduğu boğaza nazır yalısını satışa çıkardı. Geçmişte bu yalı nedeniyle ailesiyle bazı sorunlar yaşadığı bilinen Muhtar’ın yalısına istenen fiyat ise dudak uçuklattı.

Bir dönem ana haber bültenlerinin en ünlü ‘Anchorman'i olarak anılan Gazeteci Reha Muhtar, İstanbul Boğazı manzaralı yalısını satışa çıkardı. 

Ailesiyle sorunlar yaşamıştı

Muhtar’ın yalısını satışa çıkarma nedeni merak konusu olurken, geçmişte bu yalı nedeniyle ailesiyle bazı sorunlar yaşadığı biliniyor. 

Yalısı dava nedeni oldu

Ünlü spiker, çocuklarının annesi Deniz Uğur’la da anlaşmazlık yaşamış, Uğur’un hem yalı hem de çocuklar üzerinde hak talebinde bulunduğunu belirterek dava açmıştı.

İstanbul’daki evinde düşmüştü

2024 yılında İstanbul’daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Reha Muhtar, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüş ve taburcu olmuştu. 

