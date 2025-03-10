Ünlü isimlerin servetleri dudak uçuklattı! Kazandıkları parayı bakın nereye yatırıyorlar...
Ekranların ve müzik dünyasının sevilen isimleri kazançlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Kimileri bölüm başı kazançları ile gündeme gelirken kimileri de konser başı ücretleriyle ses getiriyor. Türkiye'nin en zengin ünlülerin kazançlarını nereye yatırdıkları belli oldu.
Her biri birbirinden başarılı birçok ünlü isim kendi sektörlerinde kazançlarıyla dudak uçuklatıyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştiriyor kimi ise gayrimenkul sektörüne atılarak işlerini büyütüyor. Bakın hangi ünlü isimler kazançlarını nereye yatırıyor.
İşte en zengin Türk ünlüler ve yatırımları…
AJDA PEKKAN
Türk pop müziğin usta isimlerinden Ajda Pekkan, en zengin ünlüler sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Üst sıraların vazgeçilmez isimlerinden biri olan Süperstar’ın 70 milyon dolara ulaşan kabarık bir banka hesabı var. Birçok lüks villalar ve köşklerle adını duyuran Pekkan, son olarak 8,6 milyon dolara satışa koyduğu gösterişli malikanesiyle adeta dudak uçuklattı.
SERENAY SARIKAYA
Son zamanlarda magazin dünyasında adını sıkça duyduğumuz fakat görüntü vermekten kaçınan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya da mal varlığıyla adından söz ettirenler arasında yer alıyor. Sarıkaya’nın mal varlığının 186 milyon TL olduğu söyleniyor. Rol aldığı diziler, filmler ve reklam projeleriyle sıkça ön plana çıkan Sarıkaya, kazancını gayrimenkul ve arsa alarak değerlendiren ünlülerden. Aynı zamanda Sarıkaya’nın son dönemlerde Marmaris’e yatırım yapmayı planladığı söyleniyor.