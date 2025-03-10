Ünlü isimlerin servetleri dudak uçuklattı! Kazandıkları parayı bakın nereye yatırıyorlar...

AJDA PEKKAN

Türk pop müziğin usta isimlerinden Ajda Pekkan, en zengin ünlüler sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Üst sıraların vazgeçilmez isimlerinden biri olan Süperstar’ın 70 milyon dolara ulaşan kabarık bir banka hesabı var. Birçok lüks villalar ve köşklerle adını duyuran Pekkan, son olarak 8,6 milyon dolara satışa koyduğu gösterişli malikanesiyle adeta dudak uçuklattı.