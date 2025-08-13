Ünlü markanın peynirleri 2 kişiyi öldürdü: Tüm marketlerden toplatılıyor

Günlük hayatta tüketilen kaliteli bilinen pek çok marka zaman zaman hüsrana uğratabiliyor. Özellikle süt ürünlerinde bakteri endişesi her zaman paniğe neden olabilirken, Fransa’da çok bilinen bir markanın ürünleri ülke çapında toplatılmaya başlandı.