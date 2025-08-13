  1. Ekonomim
  4. Ünlü markanın peynirleri 2 kişiyi öldürdü: Tüm marketlerden toplatılıyor

Fransa’da gıda kaynaklı enfeksiyonlar endişe yaratıyor: 21 kişide listeria tespit edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından ülkede geniş çaplı peynir toplatma operasyonu başladı. Marketlerden peş peşe toplatılıyor.

Günlük hayatta tüketilen kaliteli bilinen pek çok marka zaman zaman hüsrana uğratabiliyor. Özellikle süt ürünlerinde bakteri endişesi her zaman paniğe neden olabilirken, Fransa’da çok bilinen bir markanın ürünleri ülke çapında toplatılmaya başlandı.

Fransa’da 18 Haziran’dan bu yana, gıda kaynaklı enfeksiyona yol açan Listeria monocytogenes bakterisi nedeniyle 21 kişiye listeria teşhisi konuldu.

Yaşları 34 ile 95 arasında değişen hastalardan ikisi yaşamını yitirirken, yetkililer ölenlerden birinin ek sağlık sorunlarının bulunduğunu belirtti.

Vakaların, Fromagerie Chavegrand firmasına ait pastörize sütle üretilen peynirlerin tüketimiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

