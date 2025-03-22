Ünlü sanatçıdan acı haber geldi: Filiz Akın kimdir? Filiz Akın neden öldü?

Filiz Akın uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın; acil ihtiyaç üzerine Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul’a nakledilmişti.