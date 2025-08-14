Ural Dağları’ndaki çözülemeyen sır: Dyatlov Geçidi Olayı

GÜNLÜKTEKİ SON SATIRLAR

Çadırda bulunan günlükler, dağcıların o dönemdeki ruh halini ve yaşadıkları koşulları gözler önüne seriyor. Günlüklerde çoğunlukla hava koşulları, yürüyüş mesafeleri ve kamp yerleri not edilmişti. Örneğin bir sayfada, “Hava çok sert, rüzgâr Kuzeybatı’dan kuvvetli esiyor” şeklinde bir cümle yer alıyor. Bunun yanı sıra, ekip üyeleri zaman zaman moral durumlarını da kısa notlarla kaydetmişti. “Bugün yorgunuz ama motivasyonumuz yüksek” veya “Kar kalın, ilerlemek zor” gibi cümleler görülüyordu. Bazı sayfalarda ise ufak işaretler ve çizimler vardı; bu çizimler, zorlu araziyi ve patika rotalarını gösteriyordu. Ancak dikkat çeken bir nokta, 2 Şubat 1959 gecesinden sonra günlüklere hiçbir kayıt girilmemiş olmasıydı. Bu durum, olayın o gece ani ve beklenmedik bir şekilde gelişmiş olabileceğine dair önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor. Günlükler, olayın gizemini çözmede doğrudan yanıt vermese de dağcıların karşılaştığı doğa koşulları ve psikolojik durumları hakkında değerli bilgiler sunuyor.