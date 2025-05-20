Ürpertici keşiften 40 yıl sonra: Ozon tabakasındaki deliğe ne oldu?

Ozon tabakası ultraviyole ışınklarından koruyor

Stratosferde bulunan ozon tabakası, güneş kremi gibi davranarak potansiyel olarak zararlı ultraviyole enerjinin gezegenimizin yüzeyine ulaşmasını engeller. Ozon olmadan, insanlar ve hayvanlar cilt kanseri, DNA hasarı, katarakt ve diğer rahatsızlıkların oranlarında artış yaşayabilir. Ayrıca bitkilerin fizyolojik ve gelişimsel süreçlerini de etkiler.