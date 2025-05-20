Ürpertici keşiften 40 yıl sonra: Ozon tabakasındaki deliğe ne oldu?
Çığır açan bir araştırmanın ozon tabakasında bir delik keşfettiğini duyurmasının üzerinden 40 yıl geçti. Bu keşif, gezegenimizi tehlikeye atan saç spreyi, deodorant kutuları ve buzdolaplarındaki kimyasalların yasaklanması için hızlı ve başarılı bir çabanın başlangıcı oldu.
Ozon tabakasının inceldiği tespit edildi
1985 yılında İngiliz Antarktika Araştırmaları'ndaki bilim insanları tarafından yapılan keşif, en güneydeki kıtamız üzerindeki ozon tabakasının önemli ölçüde inceldiğini tespit etti ve bu durum, dünya çapında insan sağlığı ve ekosistemler üzerinde potansiyel zararlar konusunda küresel endişeye yol açtı.
Ozon tabakası ultraviyole ışınklarından koruyor
Stratosferde bulunan ozon tabakası, güneş kremi gibi davranarak potansiyel olarak zararlı ultraviyole enerjinin gezegenimizin yüzeyine ulaşmasını engeller. Ozon olmadan, insanlar ve hayvanlar cilt kanseri, DNA hasarı, katarakt ve diğer rahatsızlıkların oranlarında artış yaşayabilir. Ayrıca bitkilerin fizyolojik ve gelişimsel süreçlerini de etkiler.
Ozon deliğinin keşfi, 20. yüzyılın en önemli olayı
İngiliz Antarktika Araştırmaları'nın geçici bilim direktörü Dominic Hodgson, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Ozon deliğinin keşfi, 20. yüzyılın en önemli çevresel keşiflerinden biri olarak öne çıkıyor ve güçlü bilimin, açık iletişimin ve uluslararası iş birliğinin gezegen ölçeğindeki tehditlerle nasıl başa çıkabileceğini gösteriyor" dedi.