Ustalar tarifi sır gibi saklıyor! Evde puf puf pastane poğaçası nasıl yapılır? İşte tarifi
Pastanelerdeki poğaçanın o enfes lezzetini mutfaklarınızda yakalamaya ne dersiniz? İşte, ustaların sır gibi sakladığı, pastane poğaçalarındaki o yumuşacık dokuyu yakalayabileceğiniz pastane poğaçası tarifi…
PASTANE POĞAÇASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 paket kuru maya
3 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı tuz
1,5 su bardağı ılık su
1,5 su bardağı ılık süt
1 su bardağı sıvı yağ
Alabildiği kadar un (8 - 8,5 su bardağı)
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