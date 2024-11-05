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  4. Ustalar tarifi sır gibi saklıyor! Evde puf puf pastane poğaçası nasıl yapılır? İşte tarifi

Ustalar tarifi sır gibi saklıyor! Evde puf puf pastane poğaçası nasıl yapılır? İşte tarifi

Pastanelerdeki poğaçanın o enfes lezzetini mutfaklarınızda yakalamaya ne dersiniz? İşte, ustaların sır gibi sakladığı, pastane poğaçalarındaki o yumuşacık dokuyu yakalayabileceğiniz pastane poğaçası tarifi…

Ustalar tarifi sır gibi saklıyor! Evde puf puf pastane poğaçası nasıl yapılır? İşte tarifi - Sayfa 1

PASTANE POĞAÇASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 paket kuru maya

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tuz

1,5 su bardağı ılık su

1,5 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

Alabildiği kadar un (8 - 8,5 su bardağı)

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Ustalar tarifi sır gibi saklıyor! Evde puf puf pastane poğaçası nasıl yapılır? İşte tarifi - Sayfa 2

ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

 

1 tatlı kaşığı su

 1 tane yumurta sarısı

 1 tatlı kaşığı sıvı yağ

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Ustalar tarifi sır gibi saklıyor! Evde puf puf pastane poğaçası nasıl yapılır? İşte tarifi - Sayfa 3

PASTANE POĞAÇASI NASIL YAPILIR?

 

Kuru maya ve toz şeker bir kabın içerisine alınır.

 

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Ustalar tarifi sır gibi saklıyor! Evde puf puf pastane poğaçası nasıl yapılır? İşte tarifi - Sayfa 4

Üzerine ılık süt ve ılık su eklenerek şeker eriyene kadar karıştırılır.

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