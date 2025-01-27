Uzman isim açıkladı. Diş çekimi sonrası sakın sigara içmeyin! Zararını duyunca çok şaşıracaksınız…
Uzmanlar, diş çekimi sonrası neden sigara içilmemesi gerektiğini her bir detayıyla açıkladı. Bunları duyunca isteseniz de içmeyeceksiniz…
Diş ağrısı her zaman insanların kabusu olmuştur. Çürüyen dişler bir müddet sonra şiddetli ağrı yaparken, bunun son çaresi genelde çekme işlemi oluyor. Ancak sigara tiryakileri için süreç biraz daha zor.
Çünkü diş hekimleri, çekim işlemi sonrası kesinlikle sigara içilmemesini tavsiye ederken, buna aldırış etmeyen çok sayıda vatandaş zararını göze alarak sigara içmeye devam ediyor.
Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, 2025’te her bir detayını paylaşarak neden çekim sonrası sigara içilmemesi gerektiğini açıkladı.
Sigaranın bağışıklık sistemini zayıflattığını ve diş çekiminden sonra sigara içenlerde enfeksiyon riskinin 3 kat daha artabileceğini belirten Özkan, oluşabilecek diğer risklere değindi.
İHA’nın haberine göre İHA'nın haberine göre Özkan, vatandaşları şöyle uyardı: "Diş Çekimi sonrası çene kemiğinde oluşan boşlukta oluşan kanama pıhtıya dönüşür ardından 1 ay içinde ana kemiğe dönüşür. Diş çekim sonrası, ardışık olarak 1 hafta içinde dişeti ve çene kemiği ile dolmaya başlar.