Uzman isim açıkladı. Diş çekimi sonrası sakın sigara içmeyin! Zararını duyunca çok şaşıracaksınız…



Çünkü diş hekimleri, çekim işlemi sonrası kesinlikle sigara içilmemesini tavsiye ederken, buna aldırış etmeyen çok sayıda vatandaş zararını göze alarak sigara içmeye devam ediyor.



Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, 2025’te her bir detayını paylaşarak neden çekim sonrası sigara içilmemesi gerektiğini açıkladı.



Sigaranın bağışıklık sistemini zayıflattığını ve diş çekiminden sonra sigara içenlerde enfeksiyon riskinin 3 kat daha artabileceğini belirten Özkan, oluşabilecek diğer risklere değindi.