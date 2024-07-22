Uzmanı açıkladı: Kalp kapak hastalıklarının 8 nedeni
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu, kalp kapak hastalıklarının nedenleri ve mitral kapak tamiri hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’de, gerek hasta yaşam kalitesine gerekse yaşamın kendisine karşı ciddi bir tehdit oluşturan kalp kapak hastalıkları, tüm ölümlerin yüzde 1-2’sini oluşturduğunu bildiren Doç. Dr. Kemaloğlu, genel popülasyonla karşılaştırıldığında, tanı almış kalp kapak hastalığı olan hastalarda yaşam kaybı oranı 2,5 kat ve felç oranı 3 kat daha fazla olduğuna dikkati çekti.
Kemaloğlu, koroner kalp hastalıklarına eşlik eden kalp kapak problemleri hastalığın boyutunda artışa yol açarak, kalp yetmezlikleri ve kalp atışlarında düzensizliklerde de en büyük etken olarak görüldüğünün altını çizdi.
“Her yaşta ortaya çıkabilir”
Çocukluk çağında geçirilen akut eklem romatizmasının kapak hastalıklarının en sık sebebi olduğunu belirten Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu, “Kapak hastalıklarının en sık sebebidir. Akut eklem romatizmasının görülme sıklığı gelişmiş toplumlarda giderek azalmakta, buna bağlı olarak da ortaya çıkan kalp kapak hastalıklarının oranı düşmektedir” dedi.
Kemaloğlu, akut eklem romatizması dışında, kalp içinde oluşan enfeksiyonlar, kalp kası hastalıkları, tansiyon yüksekliği (hipertansiyon), mitral kapakçıkların kalp hareketleriyle sol kulakçığa geri kaçması, yaşa bağlı olarak kalp kapakçığının yapısının bozulması (fibrokalsifik dejenerasyon), kalp krizi sonrası kalbin beslenmesinin bozulması sonucu gelişen kapak hastalıkları ve kapak halkasının genişlemesinin kalp kapak hastalığına neden olan başlıca etkenler olduğuna vurgu yaptı.
“Kapak hastalıkları kalp yetmezliğine neden olabilir”
Kalp kapak hastalıkları, koruyucu önlemler alınmadığı takdirde hastayı ölüme kadar götürebilen ciddi kalp hastalığı olduğuna da ifade eden Kemaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yorgunluk, çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı, bacaklarda şişlik, pıhtı atması (emboli), felç ve ritim problemleri kalp kapak hastalıklarının en önemli belirtileri arasındadır. Kalp kapak hastalıkları üç ana başlık altında toplanmaktadır. Kapak darlıkları. Kapak yaprakçıklarını oluşturan dokular sertleşerek kapak açıklığını daraltır. Bu durumda kapak içerisinden geçen kan miktarı azalır ve nefes darlığı, ayaklarda şişme gibi durumlar ortaya çıkar. Kapak darlıklarında belirtiler erken dönemde görülür. Kalp kapak kaçakları. Kalp kapağının kapanmasındaki bozukluk ile oluşan yetmezliktir. Zaman içinde kalbin pompalayabilme kapasitesi bozulur. Bunun sonucunda da kalp kapağı hastalığının zemininde, kalp yetmezlikleri gelişir. Kalp kapak kaçakları özellikle yavaş seyirliyse, hastada uzun süre belirgin şikayet oluşturmaz. Şikayetler ortaya çıktığında kalp çalışmasındaki bozukluk artık “iyileşmez” düzeye gelmiş olabilir. Kalp kapaklarında darlıkla birlikte yetmezlik. Kalp kapak hastalıklarının üçüncü ve en sık tipi de, kapakta darlık ve yetmezliklerin bir arada görülmesidir. En fazla şikayet oluşturan, bu tipteki kalp kapağı hastalıklarıdır. Açılım ya da kapanmadaki sıkıntı, kişinin şikayetlerinin tipini de belirler.”