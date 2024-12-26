Uzmanı önerdi: Kış aylarında kuru meyveler diyet yapanlar için vazgeçilmez bir ara öğün alternatifi

Diyetisyen Rengin Özbay, “Kış ayları için hazırlanan kayısı, erik, üzüm gibi meyve kurularına tropikal olan meyvelerden kivi, papaya, ananas gibi renkli renkli meyve kuruları da eklenmiştir. Kurutma işlemi yiyecekleri korumak için kullanılan en eski yöntemlerden biri olduğundan, uzun süre dayanıklılığını koruyacak ve içerdiği su miktarı düşük olduğundan yiyeceği bozacak mikroorganizmalar gelişip çoğalamamaktadır” dedi.