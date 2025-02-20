Uzmanından uyarı: Uyanmakta güçlük çekiyorsanız tükenmişlik sendromuna yakalanmış olabilirsiniz

Medical Park Ordu Hastanesi Psikoloji Kliniği'nden Psikolog İrem Naz Kırım, tükenmişlik sendromunun belirtileri ve etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Modern yaşamın getirdiği yoğun tempo, stres ve yüksek beklentiler, bireylerin fiziksel ve ruhsal olarak tükenmesine neden olabiliyor. Tükenmişlik sendromu, özellikle iş hayatında sık karşılaşılan bir durum olsa da, kişinin tüm yaşamını etkileyerek motivasyon kaybına, sürekli yorgunluk hissine ve hatta sabahları yataktan kalkmakta zorlanmaya yol açabiliyor.