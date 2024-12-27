Uzmanı uyarıyor: Diz kireçlenmesi 50 yaşından sonra daha sık görülüyor

“Ağrı yürüme ve hareket esnasında çok şiddetlenip hastayı hareket edemez hale getirebilir”

Doç. Dr. Pehlivanoğlu, “Bu ağrı yürüme ve hareket esnasında çok şiddetlenip hastayı hareket edemez hale getirebilir. Ayrıca gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli hale gelen ağrı uykuyu bozup. hayat kalitesini ciddi derecede düşürebilir. Yürüme güçlüğü ve hatta yürüyemez hale gelme, yürürken dizin kilitlenmesi, diz ekleminin özellikle içe doğru eğrilmesi, dizden ses gelmesi sık görülen belirtilerdir. Azalmış harekete bağlı olarak diz çevresindeki kaslar da zayıflamakta ve hastaları günden güne daha az fiziksel aktivite yapabilecek hale getirmektedir. Sonuçta diz kireçlenmesinin ilerlemesine bağlı olarak hastaların hayat kalitesi ciddi derecede azalmaktadır. Hastalar bu şikâyetlerden herhangi birinin mevcut olması halinde bir ortopedi uzmanına muayene olmalıdırlar” şeklinde konuştu.