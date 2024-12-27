Uzmanı uyarıyor: Diz kireçlenmesi 50 yaşından sonra daha sık görülüyor
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, kireçlenmesinin 50 yaşından sonra daha sık görüldüğünü belirtti. İşte, konuya dair detaylar...
Diz kireçlenmesinin 50 yaşından sonra daha sık görüldüğüne işaret eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, hastaların hareket kabiliyetini kısıtlayıp şiddetli ağrıya sebebiyet vererek hayat kalitesini düşüren diz kireçlenmesinin önlenmesindeki önemli noktalara ve tedavisine değindi.
Diz kireçlenmesi, diz ekleminin içindeki kıkırdakların hasarına bağlı olarak eklemi oluşturan kemiklerin birbirine sürterek hareket etmeye başlamasına ve eklemin normal anatomisinin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Diz kireçlenmesi genelde orta-ileri yaş (40-50 yaş ve üzeri) hastalarda görülürken, hastaların yüzde 70’den fazlası 55 yaş üzerinde tanı alıyor. Yüksek kilo, genetik-ailesel sebepler ve geçirilmiş travmalar sebeplerden bazılarını oluşturuyor. Genç hastalarda da diz eklemini oluşturan kemiklerin kırılması, doğuştan gelen kemik eğrilikleri, iltihaplı romatizma (romatoid artrit), gut hastalığı, diyabet, obezite neticesinde görülebiliyor.
Hastalıkla ilgili bilgiler veren Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, “Diz ağrısı kireçlenmenin en önemli ve ilk bulgularından biridir” dedi.
“Ağrı yürüme ve hareket esnasında çok şiddetlenip hastayı hareket edemez hale getirebilir”
Doç. Dr. Pehlivanoğlu, “Bu ağrı yürüme ve hareket esnasında çok şiddetlenip hastayı hareket edemez hale getirebilir. Ayrıca gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli hale gelen ağrı uykuyu bozup. hayat kalitesini ciddi derecede düşürebilir. Yürüme güçlüğü ve hatta yürüyemez hale gelme, yürürken dizin kilitlenmesi, diz ekleminin özellikle içe doğru eğrilmesi, dizden ses gelmesi sık görülen belirtilerdir. Azalmış harekete bağlı olarak diz çevresindeki kaslar da zayıflamakta ve hastaları günden güne daha az fiziksel aktivite yapabilecek hale getirmektedir. Sonuçta diz kireçlenmesinin ilerlemesine bağlı olarak hastaların hayat kalitesi ciddi derecede azalmaktadır. Hastalar bu şikâyetlerden herhangi birinin mevcut olması halinde bir ortopedi uzmanına muayene olmalıdırlar” şeklinde konuştu.