Uzmanından Kurban Bayramı için beslenme önerileri

Berna Ertuğ, yemeklerde ölçülü olunması gerektiğini vurgulayarak, “Kurban Bayramı abartılı ziyafetlerle eş anlamlıdır, ancak ölçülü olmanın anahtar olduğunu unutmayın. En sevdiğiniz yemeklerin tadını çıkarın ancak porsiyon boyutlarına dikkat edin. Lezzetlerin tadını çıkarın ve vücudunuzun tokluk hissini yaşaması için yavaş yiyin. Bu sayede aşırı yemeden kendinizi şımartabilirsiniz. Yalın proteine öncelik verin. Kurban Bayramı’nın merkezinde bir hayvanın kurban edilmesi olduğundan et yemekleri ön plandadır. Yağsız et kesimlerinden yemeyi tercih edin. Görünür yağları giderin ve derin yağda kızartmak yerine ızgara veya fırınlama gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerini seçin. Bu, sağlıksız yağ alımını azaltmaya yardımcı olacaktır. Bayram süresince et tüketim miktarında ve sıklığında çok dikkatli olunmalıdır. Öğünlerde 2-3 köfte kadar (60-90 gram) et tüketimi günlük et ihtiyacınızı karşılayacaktır” diye konuştu.