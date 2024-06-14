Uzmanından Kurban Bayramı için beslenme önerileri
Diyetisyen Berna Ertuğ, Kurban Bayramı’nda beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. “Yemeklerinizi önceden planlayın” diyen Ertuğ, "Kurban Bayramı öğünlerinizde lif bakımından zengin gıdalara yer verin" dedi.
Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Berna Ertuğ, Kurban Bayramı’nda dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Bayramda kahvaltının önemine değinen Ertuğ, aşırı et tüketiminden kaynaklanan sindirim sistemi sorunlarının önüne geçmek için sabahları yumurta, peynir, domates, yeşillik, esmer ekmek gibi sindirimi nispeten daha kolay olan besinlerin tüketilmesi önerildiğine dikkati çekti.
“Yemeklerinizi önceden planlayın” diyen Ertuğ, “Bayram başlamadan önce yemeklerinizi planlamak için biraz zaman ayırın. Yağsız proteinler, tam tahıllar, meyveler ve sebzeler gibi çeşitli besin açısından zengin gıdaları ekleyin. İleriye yönelik planlama yapmak, daha sağlıklı seçimler yapmanıza ve aşırıya kaçmamanıza yardımcı olacaktır” ifadelerine yer verdi.
Berna Ertuğ, yemeklerde ölçülü olunması gerektiğini vurgulayarak, “Kurban Bayramı abartılı ziyafetlerle eş anlamlıdır, ancak ölçülü olmanın anahtar olduğunu unutmayın. En sevdiğiniz yemeklerin tadını çıkarın ancak porsiyon boyutlarına dikkat edin. Lezzetlerin tadını çıkarın ve vücudunuzun tokluk hissini yaşaması için yavaş yiyin. Bu sayede aşırı yemeden kendinizi şımartabilirsiniz. Yalın proteine öncelik verin. Kurban Bayramı’nın merkezinde bir hayvanın kurban edilmesi olduğundan et yemekleri ön plandadır. Yağsız et kesimlerinden yemeyi tercih edin. Görünür yağları giderin ve derin yağda kızartmak yerine ızgara veya fırınlama gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerini seçin. Bu, sağlıksız yağ alımını azaltmaya yardımcı olacaktır. Bayram süresince et tüketim miktarında ve sıklığında çok dikkatli olunmalıdır. Öğünlerde 2-3 köfte kadar (60-90 gram) et tüketimi günlük et ihtiyacınızı karşılayacaktır” diye konuştu.
Lifli beslenmenin önemine de değinen Ertuğ, şunları kaydetti: “Kurban Bayramı öğünlerinizde lif bakımından zengin gıdalara yer verin. Kahverengi pirinç, tam buğday ekmeği ve kinoa gibi tam tahıllar gerekli besinleri sağlayabilir ve sindirimi düzenlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca hurma, incir, ıspanak ve salata yeşillikleri gibi meyve ve sebzeler mükemmel lif kaynaklarıdır. Su tüketimine özen gösterin. Bayram süresince sıvı alımını gözden kaçırmak kolaydır. Ancak özellikle sıcak iklimlerde susuz kalmamak çok önemlidir. Şekerli içecekler yerine su, su veya bitki çayları tercih edin. Aşırı kalori tüketimine katkıda bulunabilecekleri için gazlı içeceklerin ve şekerli meyve sularının alımını sınırlayın."