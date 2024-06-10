Uzmanından uyarı: 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın
Ülke genelinde ve özellikle Ege kıyılarında hissedilen sıcaklık konusunda doktorlar uyarılarda bulunmaya başladı. Acil Tıp Uzmanı Dr. Caner İşkorur, yazın sıcak havanın sebep olduğu en ciddi sağlık sorunlarının başında “sıcak çarpması” geldiğini vurgulayarak bol su içilmesini ve 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını tavsiye etti.
Son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle daha yüksek sıcaklıklara maruz kalmanın sağlık üzerindeki etkisine değinen Acıbadem Bodrum Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Acil Tıp Uzmanı Dr. Caner İşkorur, metabolizmayı korumak için alınabilecek önlemleri anlattı.
Dr. İşkorur öncelikle yaşlılarda, çocuklarda, hipertansiyon ve kalp hastalarında, ilaç kullanan (özellikle beta bloker, kalsiyum kanal blokeri, antikolinerjik ajanlar, depresyon ilaçları, alerji ilaçları, idrar söktürücü ilaçlar) hastalarda, sadece ev içi işler ile uğraşan aktif düzenli spor yapmayan yani sedanter yaşam süren ancak tatilde fazla efor sergileyen bireylerin sıcak havadan daha fazla etkilendiğini ifade etti. Bu grupta bulunan hastaların çok daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Dr. İşkorur organ nakil ve onkoloji hastaları gibi kronik komplike hastalıkları olan bireylerin vücut su dengelerinin çok hızlı bozulabildiğini o nedenle risk grubu sayılan hastaların yaz sıcağına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini anımsattı.
Sıcağın metabolizma üzerindeki etkilerinden korunmanın mümkün olduğunu belirten Dr. İşkorur “Günlük yaşamda yeterli oranda su tüketmeye (en az 1.5- 2 litre) dikkat edilmelidir, bireyler sıvı alımı için istekli olmalıdır. Alınan sıvıların 10-15 derece arası olması en idealidir ve esas sıvının emildiği yer olan ince bağırsaklara geçişi hızlanır. Bol temiz kıyafetler giymeye, güneş ışınlarının çok daha fazla zarar verebildiği 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeliyiz” diye konuştu.
“Sıcak havanın hafif ve ağır etkileri var”
Halk arasında “sıcak çarpması” olarak bilinen durumun tanım ve isim itibarı ile aslında tıbbi olarak sıcak ile ilişkili hastalıkların en ağır şekli olduğuna dikkat çeken Dr. İşkorur “Halk arasında genelde en ağır şekli kastedilmemektedir. Bu tanımları tam anlamak ve ne önlemler alabiliriz sizler için özetlemek isterim. Biz sıcak ile ilişikli yaşanılan tıbbi problemleri iki grupta inceleyebiliriz. Hafif hastalık grubunda isilik (miliaria rubra), sıcak krampları, sıcak ödemi, ısı senkopu (bayılması) bulunmaktadır. Ağır hastalık grubunda ise sıcak bitkinliği ve sıcak çarpması dediğimiz durumlar yer almaktadır” dedi. Çoğu kişinin çocukluk döneminde karşı karşıya geldiği milier döküntü yani isilikten korunmak için temiz ve sıkmayan giysiler giymek ve sürekli terleme oluşturacak durumlardan kaçınmak gerektiğini sözlerine ekledi.