Uzmanından uyarı: 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın

“Sıcak havanın hafif ve ağır etkileri var”

Halk arasında “sıcak çarpması” olarak bilinen durumun tanım ve isim itibarı ile aslında tıbbi olarak sıcak ile ilişkili hastalıkların en ağır şekli olduğuna dikkat çeken Dr. İşkorur “Halk arasında genelde en ağır şekli kastedilmemektedir. Bu tanımları tam anlamak ve ne önlemler alabiliriz sizler için özetlemek isterim. Biz sıcak ile ilişikli yaşanılan tıbbi problemleri iki grupta inceleyebiliriz. Hafif hastalık grubunda isilik (miliaria rubra), sıcak krampları, sıcak ödemi, ısı senkopu (bayılması) bulunmaktadır. Ağır hastalık grubunda ise sıcak bitkinliği ve sıcak çarpması dediğimiz durumlar yer almaktadır” dedi. Çoğu kişinin çocukluk döneminde karşı karşıya geldiği milier döküntü yani isilikten korunmak için temiz ve sıkmayan giysiler giymek ve sürekli terleme oluşturacak durumlardan kaçınmak gerektiğini sözlerine ekledi.