Uzmanından uyarı! Aileler okula uyum sürecinde çocuklarının kaygılarını dinlemeli

“Aileler kendi kaygılarını da yönetmeli”

Ailelerin de bu süreçte öncelikle kendi kaygılarını yönetmeyi öğrenmesi gerektiğine değinen Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, şu bilgileri paylaştı:

“Daha sonra anne baba anlayışlı ve sabırlı bir şekilde çocuğunun yanında olmalıdır. İlk kez okula gidecek çocuklara, okulun nasıl bir yer olduğu hakkında pozitif ve bilgilendirici konuşmalar yapmak önemlidir. Özellikle okulun yalnızca akademik bir yer olmadığı aynı zamanda sosyal bir yer olduğu da çocuklara anlatılmalıdır."