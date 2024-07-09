Uzmanından uyarı: İshal ve kusmaya dikkat!

İshali; “Enfeksiyon veya enfeksiyon dışı nedenler sonucunda bağırsaklardan sıvı kaybına yol açan bir hastalıktır” şeklinde tanımlayarak sözlerine başlayan Dr. Tunca, enfeksiyon kaynaklı ishallere; bakterilerin, virüslerin veya parazitlerin neden olduğunu söyledi. Bulaş yollarını gıda, su veya temas” olarak sıralayan Bekir Tunca, “Sıcak havalarda besinlerin daha hızlı bozulması ve bakteri üremesinin daha kolay olması ya da bakterilerin salgıladığı toksinler nedeniyle ishal vakalarını yaz mevsiminde daha sık görmekteyiz. Ek olarak yazın sosyalleşmenin artmasıyla birlikte toplu ortamlarda veya dışarıda yemek yeme, deniz veya havuzda yüzme, seyahat sırasında ishale neden olan etkenlerin bulaşması sonucunda gastroenterit vakalarında artış görülmektedir” dedi.