Uzmanından uyarı: İshal ve kusmaya dikkat!
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Bekir Tunca, artan ishal ve kusma şikayetlerinde kaybedilen sıvının yerine konulamaması durumunda böbrek fonksiyonlarında bozulma olabileceğini belirtti.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Bekir Tunca, artan ishal ve kusma şikayetlerine karşı yapılması gerekenler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İshali; “Enfeksiyon veya enfeksiyon dışı nedenler sonucunda bağırsaklardan sıvı kaybına yol açan bir hastalıktır” şeklinde tanımlayarak sözlerine başlayan Dr. Tunca, enfeksiyon kaynaklı ishallere; bakterilerin, virüslerin veya parazitlerin neden olduğunu söyledi. Bulaş yollarını gıda, su veya temas” olarak sıralayan Bekir Tunca, “Sıcak havalarda besinlerin daha hızlı bozulması ve bakteri üremesinin daha kolay olması ya da bakterilerin salgıladığı toksinler nedeniyle ishal vakalarını yaz mevsiminde daha sık görmekteyiz. Ek olarak yazın sosyalleşmenin artmasıyla birlikte toplu ortamlarda veya dışarıda yemek yeme, deniz veya havuzda yüzme, seyahat sırasında ishale neden olan etkenlerin bulaşması sonucunda gastroenterit vakalarında artış görülmektedir” dedi.
Ne zaman doktora başvurulmalıdır?
İshal ve kusma sonucunda kaybedilen sıvının, su ve gıdalarla yerine konulamadığı durumlarda sağlık kurumuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Tunca, kanlı ishal, 24 saatten sonra şikayetlerde gerileme olmaması veya artması, hızlı kilo kaybı ya da idrar miktarında azalma durumlarında da sağlık kuruluşuna başvurmak gerektiğinin altını çizdi.
Neden çocuklarda daha sık görülür?
Çocuklarda viral kaynaklı gastroenteritler yetişkinlere oranla daha sık görüldüğünü ve daha uzun sürebildiğini söyleyen Bekir Tunca, “Viral gastroenteritler sıklıkla rotavirüs, adenovirüs veya norovirüs kaynaklı olmaktadır. Bu etkenlerin gıda ve su kaynaklı bulaşın yanında temasla da bulaşabilmektedir. Kreş veya okul gibi toplu ortamlarda temas kaynaklı bulaşın daha kolay olması nedeniyle viral gastroenteritler çocuklarda daha sık görülmektedir” şeklinde konuştu.