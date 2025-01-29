Uzmanından uyarı! Lenf nodu büyümesi ve şişliği pek çok hastalığın belirtisi olabilir

Lenf nodlarının vücudun birçok bölgesinde yer aldığını ve bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olduğunu aktaran Hematoloji Uzmanı Dr. Vahap Aslan; boyun, koltuk altı, göğüs kafesi, karın boşluğu ve kasıklarda bulunan bu organellerin enfeksiyonlara karşı vücudun savunmasında kritik bir rol oynadığını dile getirdi. Lenf nodu büyümesi ve şişliklerinin en önemli nedeninin, enfeksiyon kaynaklı olduğunu ve pek çok hastalıkta görülebileceğini ifade eden Aslan, “Bu insanı tedirgin eden bulgulardan biridir, sıklıkla boyundaki lenf bezlerinde büyüme olabilir. Bunun yanı sıra koltuk altı ve kasıklarda da büyümeler görülebilir. Mikrobik hastalıklarda daha sık büyüme görüyoruz. Enfeksiyon etkenlerinin yanı sıra bazı hematolojik ve romatizmal hastalıklarda bu büyüme veya şişlik görülebilir” şeklinde konuştu.