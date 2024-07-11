Uzmanından, yaz aylarını omurga sağlığı için 5 adımda fırsata çevirecek öneriler

4-) Sporu alışkanlık haline getirin

Bir egzersiz programını düzenli olarak uygulamak, spor yapmak omurga sağlığı için oldukça önemlidir. Özellikle belli bir amaç doğrultusunda, planlanarak yapılan tekrarlayıcı egzersizler omurga sağlığına ciddi anlamda katkıda bulunur. Kış mevsiminde gerek havanın soğuk olması gerekse yağmur hatta kar nedeniyle spor yapmak pek de kolay olmaz. Ayrıca soğuk havada dikkatli olunmaz ise vücut, yapılan spor nedeni ile ısınmışken soğuğa maruz kalırsa istenmeyen sonuçlar gelişebilir. Oysa ki yaz aylarında hava şartları spor yapmak için çok uygundur. Bu nedenle yeterli bir ısınmanın ardından mümkün ise haftada 4-5 gün yapılacak ortalama 45’er dakikalık açık hava egzersizleri planlamaya, en azından düzenli ve uzun yürüyüşlere çıkmaya çalışın.