Uzmanlar öneriyor! İşte, cennet hurması tüketmek için 8 neden

CENNET HURMASININ FAYDALARI NELERDİR?

1-) Cennet hurması özellikle A vitamini bakımından zengindir. Ayrıca cennet hurması, sağlıklı gözler için gerekli bileşenlerden lutein ve zeaksantin içerir. Cennet hurması içerdiği A vitamini ve mineraller ile göz sağlığını korur.