Uzmanlar öneriyor! İşte, cennet hurması tüketmek için 8 neden
Diospyros cinsine ait bir meyve olan ve özellikle kış aylarında yetişen cennet hurması ilkbahar ve yaz boyunca ağaçlarda yeşil renkte büyür, ancak olgunlaştığında parlak turuncu ya da kırmızımsı bir renk alır. Tatlı ve sulu yapısı nedeniyle, cennet hurması taze olarak yenebileceği gibi, kurutulmuş olarak da tüketilebilir. Peki, cennet hurmasının faydaları nelerdir? İşte, cennet hurmasının 8 faydası...
CENNET HURMASININ FAYDALARI NELERDİR?
1-) Cennet hurması özellikle A vitamini bakımından zengindir. Ayrıca cennet hurması, sağlıklı gözler için gerekli bileşenlerden lutein ve zeaksantin içerir. Cennet hurması içerdiği A vitamini ve mineraller ile göz sağlığını korur.
2-) B6 vitamini içeren cennet hurması sindirim sağlığını korur. B6 vitamini proteinlerin, yağların ve karbonhidratların parçalanmasına yardımcı olurken enerji seviyelerini dengeler. Cennet hurmasının lif içeriği, bağırsakların düzgün çalışabilmesi için floranın dengelenmesini de sağlar.
3-) Beta-karoten gibi karotenoidler ve flavonoidler açısından zengin olan cennet hurması, kanserden korunmada önemli rol oynar.