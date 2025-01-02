Uzmanlar öneriyor: Kendisi küçük, faydaları büyük! İşte, kabak çekirdeğinin müthiş faydaları
Yüksek yağ asidi, protein ve lif içeriği ile besleyici bir besin olan kabak çekirdeği içeriğinde; B vitaminleri, E ve C vitamini, çinko, demir, magnezyum, fosfor, omega-3, omega-6 gibi antioksidanlar, polifenoller içerir. Kabak çekirdeği barındırdığı vitamin, mineral, yağ asitleri ve antioksidan içerikler sayesinde bazı hastalıklarda yardımcı tedavi için tercih edilebilir. Peki, kabak çekirdeği neye iyi gelir? Kabak çekirdeği günde ne kadar tüketilmelidir? İşte, kabak çekirdeğine dair detaylar...
KABAK ÇEKİRDEĞİNİN BESİN DEĞERLERİ
Cucurbitaceae familyasına ait kabak bitkisinin tüketilebilir tohumları olan kabak çekirdekleri besin değerleri açısından oldukça zengindir. Kabak çekirdeğinin besin değerleri; protein: 5,2 gram, yağ: 5,5 gram, karbonhidrat: 15,2 gram, lif 5,2 gram, ve kalori 125 gram şeklindedir.
KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?
- Kabak çekirdeği, yüksek oranda içerdiği magnezyum, potasyum, lif ve sağlıklı yağlar ile kalp sağlığını korur. Kan basıncını düzenler ve kolestrol seviyelerini düşürür.
- Kabak çekirdeği, içerdiği çinko ve fitosterol gibi bileşikler ile prostat kanseri riskini azaltır.
- Çinko, demir ve E vitamini gibi bağışıklık sistemini güçlendiren besin öğeleri açısından zengin olan kabak çekirdeği, bağışıklık sistemini desteklemede kritik bir rol oynar.
- Kabak çekirdeklerinde bulunan lif, sindirimi destektekler, kabızlığı önler.