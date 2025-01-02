Uzmanlar öneriyor: Kendisi küçük, faydaları büyük! İşte, kabak çekirdeğinin müthiş faydaları

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

- Kabak çekirdeği, yüksek oranda içerdiği magnezyum, potasyum, lif ve sağlıklı yağlar ile kalp sağlığını korur. Kan basıncını düzenler ve kolestrol seviyelerini düşürür.

- Kabak çekirdeği, içerdiği çinko ve fitosterol gibi bileşikler ile prostat kanseri riskini azaltır.