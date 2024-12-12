Uzmanlar uyarıyor: Aşil tendonu ihmale gelmez! Aşil tendonunun kopma belirtileri
İnsan vücudundaki en büyük ve en güçlü tendon olan aşil tendonu, baldır kasını topuk kemiğine bağlayan lifli bir yapıdır.Aşil tendonu çok güçlü olmasına rağmen bazen ağır spor faaliyetleri, bazı hastalıklar veya bazı ilaçların kullanımına bağlı olarak kopabilir. Peki, aşil tendonunun kopma belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
AŞİL TENDONU NEDİR?
Aşil tendonu; ayak bileğinin arkasından baldır kaslarına kadar uzanan, vücudun en büyük ve en güçlü tendonudur. Latincede ‘kalkaneal tendon’ veya ‘achilles tendon’ olarak adlandırılmaktadır.
AŞİL TENDONU NASIL KOPAR?
Aşil tendonu kopması bacağın arkasında yer alan baldır kasını topuk kemiğine bağlayan tendonun kısmen ya da tamamen yırtılması sonucu görülen bir durumdur.
AŞİL TENDONUNUN KOPMA BELİRTİLERİ
Aşil tendonunun kopma belirtileri şunlardır:
-Aşil tendonunun koptuğu sırada şiddetli bir ses duymak
-Ayak bileğinin arkasında, yürümeyi zorlaştıran şiddetli ağrı
-Baldır bölgesinde ağrı
-Ayak bilek arkasında şişme ve morluk
-Ayak bileğinde hassasiyet