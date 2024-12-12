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  4. Uzmanlar uyarıyor: Aşil tendonu ihmale gelmez! Aşil tendonunun kopma belirtileri

Uzmanlar uyarıyor: Aşil tendonu ihmale gelmez! Aşil tendonunun kopma belirtileri

İnsan vücudundaki en büyük ve en güçlü tendon olan aşil tendonu, baldır kasını topuk kemiğine bağlayan lifli bir yapıdır.Aşil tendonu çok güçlü olmasına rağmen bazen ağır spor faaliyetleri, bazı hastalıklar veya bazı ilaçların kullanımına bağlı olarak kopabilir. Peki, aşil tendonunun kopma belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Uzmanlar uyarıyor: Aşil tendonu ihmale gelmez! Aşil tendonunun kopma belirtileri - Sayfa 1

AŞİL TENDONU NEDİR?

Aşil tendonu; ayak bileğinin arkasından baldır kaslarına kadar uzanan, vücudun en büyük ve en güçlü tendonudur. Latincede ‘kalkaneal tendon’ veya ‘achilles tendon’ olarak adlandırılmaktadır.

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Uzmanlar uyarıyor: Aşil tendonu ihmale gelmez! Aşil tendonunun kopma belirtileri - Sayfa 2

AŞİL TENDONU NASIL KOPAR?

Aşil tendonu kopması bacağın arkasında yer alan baldır kasını topuk kemiğine bağlayan tendonun kısmen ya da tamamen yırtılması sonucu görülen bir durumdur.

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Uzmanlar uyarıyor: Aşil tendonu ihmale gelmez! Aşil tendonunun kopma belirtileri - Sayfa 3

AŞİL TENDONUNUN KOPMA BELİRTİLERİ

Aşil tendonunun kopma belirtileri şunlardır:

-Aşil tendonunun koptuğu sırada şiddetli bir ses duymak

-Ayak bileğinin arkasında, yürümeyi zorlaştıran şiddetli ağrı

-Baldır bölgesinde ağrı

-Ayak bilek arkasında şişme ve morluk

-Ayak bileğinde hassasiyet

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Uzmanlar uyarıyor: Aşil tendonu ihmale gelmez! Aşil tendonunun kopma belirtileri - Sayfa 4

-Ayak parmakları ucunda yükselememe

-Zonklama veya sızlama hissi

-Hareket kısıtlılığı

-Sorunlu olan bacağı aşağı doğru bükememe ya da bükme esnasında zorluk yaşama

-Yokuştan çıkarken ve inerken oluşan ağrılar

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