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  4. Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtilere dikkat! İşte, akciğer kanserinin en sinsi belirtileri

Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtilere dikkat! İşte, akciğer kanserinin en sinsi belirtileri

Akciğer kanseri, akciğerlerde yer alan doku ve hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıdır. Peki, akciğer kanserinin belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri belirtileri varsa hangi bölüme gidilmelidir? Kimler akciğer kanseri riski altında? Akciğer kanseri nasıl tedavi edilir? İşte, akciğer kanserine dair detaylar…

Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtilere dikkat! İşte, akciğer kanserinin en sinsi belirtileri - Sayfa 1

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzun süre devam eden ve zamanla kötüleşen öksürük

Nefes darlığı

Ses kısıklığı

Hırıltılı solunum

Yutma güçlüğü

Yüzde ve boyunda şişlik

Balgam renginde değişim

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Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtilere dikkat! İşte, akciğer kanserinin en sinsi belirtileri - Sayfa 2

Kanlı balgam

İştahsızlık ve kilo kaybı

Halsizlik

Nedeni açıklanamayan ateş

Tekrarlayan bronşit ve akciğer enfeksiyonları

Parmaklarda çomaklaşma

Göğüs, omuz, kol ve sırt ağrısı akciğer kanserinin belirtilerindendir.

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Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtilere dikkat! İşte, akciğer kanserinin en sinsi belirtileri - Sayfa 3

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ VARSA HANGİ BÖLÜME GİDİLMELİDİR?

Akciğer kanseri belirtileri olan kişiler zaman kaybetmeden Göğüs Hastalıkları ya da Göğüs Cerrahisi bölümüne başvurmalıdır

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Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtilere dikkat! İşte, akciğer kanserinin en sinsi belirtileri - Sayfa 4

KİMLER AKCİĞER KANSERİ RİSKİ ALTINDA?

Sigara kullananlar, pasif içiciler, arbeste maruz kalmak, hava kirliliği, genetik, kronik bronşit, tüberküloz ve bazı akciğer hastalıkları akciğer kanseri riskini artırır.

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