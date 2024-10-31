Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtilere dikkat! İşte, akciğer kanserinin en sinsi belirtileri
Akciğer kanseri, akciğerlerde yer alan doku ve hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıdır. Peki, akciğer kanserinin belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri belirtileri varsa hangi bölüme gidilmelidir? Kimler akciğer kanseri riski altında? Akciğer kanseri nasıl tedavi edilir? İşte, akciğer kanserine dair detaylar…
AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Uzun süre devam eden ve zamanla kötüleşen öksürük
Nefes darlığı
Ses kısıklığı
Hırıltılı solunum
Yutma güçlüğü
Yüzde ve boyunda şişlik
Balgam renginde değişim
Kanlı balgam
İştahsızlık ve kilo kaybı
Halsizlik
Nedeni açıklanamayan ateş
Tekrarlayan bronşit ve akciğer enfeksiyonları
Parmaklarda çomaklaşma
Göğüs, omuz, kol ve sırt ağrısı akciğer kanserinin belirtilerindendir.
AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ VARSA HANGİ BÖLÜME GİDİLMELİDİR?
Akciğer kanseri belirtileri olan kişiler zaman kaybetmeden Göğüs Hastalıkları ya da Göğüs Cerrahisi bölümüne başvurmalıdır