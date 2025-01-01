Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtileri hafife almayın! Kolon (Bağırsak) kanseri belirtileri nelerdir?
Kalın bağırsak, sindirim sisteminin son kısmıdır. Kolon, kalın bağırsağın ilk ve en uzun kısmıdır. Kolon kanseri ise, kolonda başlayan hücre büyümesidir. Peki, kolon kanserinin nedenleri ve belirtileri nelerdir? Kolon kanseri nasıl tedavi edilir? İşte, kolon kanserine dair detaylar...
KOLON KANSERİ NEDİR?
Kolon kanseri (Bağırsak kanseri) kolonu etkileyen bir kolorektal kanser türüdür. Kolon kanserleri sindirim sisteminin en sık görülen kanserleridir. Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.
KOLON KANSERİNİN NEDENLERİ NELERDİR?
- Yaş (Kolon kanserinin riski yaşın ilerlemesiyle birlikte artar.)
- Cinsiyet (Erkeklerde kolon kanserinin riski, kadınlara göre daha yüksektir.)
- Genetik
- Sigara kullanımı
- Aşırı alkol tüketimi
- Fazla kilo ya da obezite
- İnflamatuar bağırsak hastalıkları
- Kolorektal kanser öyküsü
- Beslenme alışkanlıkları (Yüksek yağlı ve düşük lifli besinlerle beslenmek.)
- Sedanter (Hareketsiz) yaşam tarzı
KOLON KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Tuvalet alışkanlığında değişme
- Dışkılama isteği ile tuvalete gitme fakat dışkı yapamama
- İshal, kabızlık ya da tuvalete tam çıkılamadığı hissi
- Dışkıda renk değişikliği ve kanama
- Dışkıda mukus
- Dışkı çapının her zamankinden daha ince olması
-Makattan parlak kırmızı renkte kan gelmesi