Uzmanlar uyarıyor: Nabız değerine dikkat! İdeal nabız değeri kaç olmalı?

NABIZ HIZINI ETKİLEYEN DURUMLAR

-Bebeklerin nabzı dakikada 100 - 205 atabilir.

-Kadınlarınki erkeklerden çok az da olsa hızlı olabilir.

-Uykudayken nabız hızı yavaşlar ve 60 kadar olabilir.

-Hava sıcaklığı arttığında vücut ısısını düzenlemek için kalp daha hızlı çalışır, bu da nabzın yükselmesine neden olabilir.