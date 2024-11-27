Uzmanlar uyarıyor: Nabız değerine dikkat! İdeal nabız değeri kaç olmalı?
Kalbin karıncıkları kanı atardamarlara göndermek için kasılır. Bu kasılma bir basınç doğurur ve bu basınç karıncıklardan atardamarlara geçer. Her bir kalp atımında oluşan bu basınç damar duvarını gerer. Atardamar duvarındaki bu dışarı doğru gerilmeler kalp atımıyla eş zamanlı ritmik olarak devam eder. Ritmik kalp atışlarının büyük atardamar duvarlarında oluşturduğu ritmik değişmelere nabız denir. Peki, uzmanlara göre nabız kaç olursa tehlikelidir? İdeal nabız değeri kaç olmalıdır? İşte detaylar…
İKİ NEDEN NABZIN OLUŞMASINI SAĞLAR
1-) KALBİN BELİRLİ ARALIKLARLA AORTA KAN POMPALAMASI
Kalp eğer aralıksız olarak devamlı kanı aorta pompalasaydı hiç nabız olmazdı.
2-) ATARDAMAR DUVARININ ELASTİK OLMASI
Eğer her kan pompalanmasında damar duvarı genişleyip tekrar eski durumuna dönemeseydi nabız yine oluşmazdı.
NABIZ NASIL ÖLÇÜLÜR?
El bilekleri ve boyundaki atardamarlara parmakla bastırarak nabzın ve kalbin dakikadaki atım hızı belirlenebilir.
NABIZ HIZINI ETKİLEYEN DURUMLAR
-Bebeklerin nabzı dakikada 100 - 205 atabilir.
-Kadınlarınki erkeklerden çok az da olsa hızlı olabilir.
-Uykudayken nabız hızı yavaşlar ve 60 kadar olabilir.
-Hava sıcaklığı arttığında vücut ısısını düzenlemek için kalp daha hızlı çalışır, bu da nabzın yükselmesine neden olabilir.