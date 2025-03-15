Uzmanlar uyarıyor! Tiroid kanserinin 8 belirtisine dikkat!
Tiroid kanseri, tiroid bezindeki normal tiroid hücrelerinin, anormal hücrelere dönüşüp kontrol dışı büyümeleri ile tiroid bezinde ortaya çıkan kanser türüdür. Tiroid kanseri görülme sıklığı her geçen yıl giderek artarken, kadınlarda erkeklere oranla daha sık ortaya çıkıyor. Peki, tiroid kanserinin belirtileri nelerdir? Tiroid kanseri nasıl tedavi edilir? İşte, tiroid kanserine dair detaylar...
Tiroid kanseri nedir?
Tiroid kanseri, boynun ön kısmında, nefes borusunun önünde yer alan kelebek şeklinde bir iç salgı bezi olan tiroid bezinde başlayan kötü huylu bir büyümedir.
Tiroid kanseri, endokrin kanserler içinde en sık görülen kanser olmasına rağmen, tüm kanserler ile karşılatırıldığında daha nadir görülen bir kanserdir.
Tiroid kanserinin nedenleri nelerdir?
- Yüksek radyasyona maruz kalmak
- Beyaz ırk ya da Asyalı ırkından olmak
- Cinsiyet (Tiroid kanseri kadınlarda daha yaygın görülmektedir.)
- İyot eksikliği
- Ailede hipotiroidi, hipertiroidi ya da tiroid kanseri olması
- Down ve Turner sendromu
- Şeker hastalığı tiroid kanserinin nedenlerindendir.