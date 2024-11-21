Uzmanların önerisi: Kendisi kadar suyu da çok faydalı! İşte patates suyunun 8 faydası

BÖBREK SAĞLIĞI

Patates suyu, taş ve kum gibi böbrek rahatsızlıkları olanlar için çok faydalıdır. Böbrekte bulunan taşları küçültmekle kalmaz taşın oluşumunu da minimize eder. Bu rahatsızlıkların önlenmesinde ve idrar yolu iltihaplarının temizlenmesinde patates suyu tüketilebilir.