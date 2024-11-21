Uzmanların önerisi: Kendisi kadar suyu da çok faydalı! İşte patates suyunun 8 faydası
Potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor deposu olan patatesin kendisi kadar suyunun da sağlığımız açısından faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Peki, patates suyunun faydaları nelerdir? Patates suyu günün hangi zamanlarında tüketilmelidir? İşte detaylar...
BÖBREK SAĞLIĞI
Patates suyu, taş ve kum gibi böbrek rahatsızlıkları olanlar için çok faydalıdır. Böbrekte bulunan taşları küçültmekle kalmaz taşın oluşumunu da minimize eder. Bu rahatsızlıkların önlenmesinde ve idrar yolu iltihaplarının temizlenmesinde patates suyu tüketilebilir.
KARACİĞER SAĞLIĞI
Patates, güçlü bir antioksidan olması nedeniyle karaciğerde biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Patates suyu içmek, karaciğer ve safra kesesi iltihaplarını temizler.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ KORUR
Lif açısından zengin olan patates bağırsak sağlığını korur. Patates suyu ise sindirim sisteminde problem yaşayan kişiler için şifa olur. Gastrit, reflü ve mide asiti gibi sorunları azaltmaya yardımcı olur. Kabızlık, şişkinlik, mide yanmasına iyi gelir.