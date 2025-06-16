Vakalar aldı başını gitti! Bilim insanları harekete geçti. İki kat arttı, hayatı kabusa çeviriyor

Gece uykusunun en büyük problemlerinden biri uyku apnesidir. Sadece yaşayanların daha iyi anlayabileceği bu rahatsızlık, hayalini kurduğunuz güzel uykuyu kabusa çevirebiliyor. Öyle ki bir anda soluksuz kalıp uyandığınızda bunu daha iyi anlıyorsunuz.