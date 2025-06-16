Vakalar aldı başını gitti! Bilim insanları harekete geçti. İki kat arttı, hayatı kabusa çeviriyor
Bilim insanları, her yıl giderek artan uyku apnesi rahatsızlığı konusunda önemli bir çalışma yaptı. Yürütülen çalışmada vakaların her yıl arttığı gözlemlenirken, iklim değişiklikleriyle de bağlantısı ortaya çıktı.
Gece uykusunun en büyük problemlerinden biri uyku apnesidir. Sadece yaşayanların daha iyi anlayabileceği bu rahatsızlık, hayalini kurduğunuz güzel uykuyu kabusa çevirebiliyor. Öyle ki bir anda soluksuz kalıp uyandığınızda bunu daha iyi anlıyorsunuz.
Uyku apnesi genç yaşlı demeden herkeste rastlanabilen bir durum. Türkiye’de de benzer vakalarda artış görünürken, bunun global çapta da arttığı ortaya çıktı.
Bilim insanları uyku apnesi konusunda araştırma yürütürken, bunun sadece sağlık faktörüyle değil aynı zamanda iklim değişikliğiyle de bağlantısını buldu.
Avustralya'nın Flinders Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, küresel ısınmanın hayatı kabusa çeviren uyku apnesi vakalarının artışında önemli bir oynadığını tespit etti. Daha da tehlikelisi bilim insanları, iklim değişikliğiyle birlikte uyku sırasında solunumun kesilmesiyle karakterize edilen Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) vakalarının yüzde 45 oranında artabileceğini belirtiyor.