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  4. Varisin belirtileri nelerdir? Varis tedavisi için hangi doktora gidilmelidir?

Varisin belirtileri nelerdir? Varis tedavisi için hangi doktora gidilmelidir?

Toplumda en fazla görülen kalp damar problemlerinden biri varislerdir. Varis, toplardamarların bir hastalığıdır. Peki, varisin belirtileri nelerdir? Varis neden olur? Varisten korunma yolları nelerdir? İşte, varise dair detaylar…

Varisin belirtileri nelerdir? Varis tedavisi için hangi doktora gidilmelidir? - Sayfa 1

Varis nedir?

Bacaklarda ortaya çıkan ve damarların genişleyip büyümesiyle karakterize olan bir damar hastalığıdır. Kılcal damarlarda varis başlangıcı olarak görülen damar çatlamaları ise telenjiektazi olarak adlandırılır.

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Varisin belirtileri nelerdir? Varis tedavisi için hangi doktora gidilmelidir? - Sayfa 2

Varisin derecelendirilmesi

Derece 1: 1-3 mm çapında ince varisler

Derece 2: Çapı 4 mm üzerinde olan gerçek varisler

Derece 3: Bacakta şişlik

Derece 4: Ciltte kahverengi-siyah değişiklikler

Derece 5: Cilt değişiklikleri ve ayak bileği çevresinde iyileşmiş yara

Derece 6: Açık yara olması

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Varisin belirtileri nelerdir? Varis tedavisi için hangi doktora gidilmelidir? - Sayfa 3

Varisin belirtileri nelerdir?

Mor ya da mavi renkli bükülmüş ve şişkin görünen damarlar

Varisli damar çevresinde cilt rengi değişikliği

Bacaklarda kramp, ağrı, uyuşma, şişme ve ağırlık hissi

Uzun süre oturduktan ya da uzun süre ayakta kaldıktan sonra kötüleşen ağrı

Damar çevresinde kaşıntı

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Varisin belirtileri nelerdir? Varis tedavisi için hangi doktora gidilmelidir? - Sayfa 4

Varisin nedenleri nelerdir?

Varis oluşumuna neden olan birçok faktör vardır. Bu faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

İleri yaş

Hamilelik

Obezite

Uzun süre ayakta kalarak ya da oturarak çalışmak

Genetik faktörler

Cinsiyet (Varis, kadınlarda daha fazla görülür)

Hormon tedavileri

Lif içeriği az besinler tüketmek

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