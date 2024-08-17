Varisin belirtileri nelerdir? Varis tedavisi için hangi doktora gidilmelidir?
Toplumda en fazla görülen kalp damar problemlerinden biri varislerdir. Varis, toplardamarların bir hastalığıdır. Peki, varisin belirtileri nelerdir? Varis neden olur? Varisten korunma yolları nelerdir? İşte, varise dair detaylar…
Varis nedir?
Bacaklarda ortaya çıkan ve damarların genişleyip büyümesiyle karakterize olan bir damar hastalığıdır. Kılcal damarlarda varis başlangıcı olarak görülen damar çatlamaları ise telenjiektazi olarak adlandırılır.
Varisin derecelendirilmesi
Derece 1: 1-3 mm çapında ince varisler
Derece 2: Çapı 4 mm üzerinde olan gerçek varisler
Derece 3: Bacakta şişlik
Derece 4: Ciltte kahverengi-siyah değişiklikler
Derece 5: Cilt değişiklikleri ve ayak bileği çevresinde iyileşmiş yara
Derece 6: Açık yara olması
Varisin belirtileri nelerdir?
Mor ya da mavi renkli bükülmüş ve şişkin görünen damarlar
Varisli damar çevresinde cilt rengi değişikliği
Bacaklarda kramp, ağrı, uyuşma, şişme ve ağırlık hissi
Uzun süre oturduktan ya da uzun süre ayakta kaldıktan sonra kötüleşen ağrı
Damar çevresinde kaşıntı
Varisin nedenleri nelerdir?
Varis oluşumuna neden olan birçok faktör vardır. Bu faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:
İleri yaş
Hamilelik
Obezite
Uzun süre ayakta kalarak ya da oturarak çalışmak
Genetik faktörler
Cinsiyet (Varis, kadınlarda daha fazla görülür)
Hormon tedavileri
Lif içeriği az besinler tüketmek