Vedat Milor onaylı bağışıklığı çelik gibi yapan çorba: Mercimek, tarhana ve ezogelin değil

Pek çok kişi bilmese de Vedat Milor, aslen Konyalıdır. Gastronomik açıdan büyük bir zenginliğe sahip Konya'nın belki de pek bilinmeyen lezzetlerinden biri de "Bamya Çorbası"dır. Kış aylarında bağışıklığı çelik gibi yaparak hastalıklara savaş açan bamya çorbası Vedat Milor'un favorileri arasındadır. İşte Konya usulü bamya çorbasının faydaları ve yapılışı: