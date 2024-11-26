Vedat Milor onaylı bağışıklığı çelik gibi yapan çorba: Mercimek, tarhana ve ezogelin değil
Havaların iyice soğumasıyla birlikte çorbalar da sofralarda yer almaya başladı. Hem bağışıklığı çelik gibi yapan hem de farklı bir lezzet arayanlara Vedat Milor'dan öneri geldi. Yiyen kış boyu hastalık yüzü görmüyor
Artık Ocak ayına yaklaşıyoruz. Soğuklar iyice bastırdı. Evde kombiler, sobalar yakıldı. İster istemez hastalıklar da kol gezmeye başladı. İşte hem bu hastalıklardan korunmak hem de lezzet şöleni yaşamak isteyenler bağışıklık güçlendiren çorbalara yöneldi.
Mercimek, ezo gelin, tarhana gibi klasikleşmiş ve sürekli içilen çorbalardan sıkılanlar için ünlü yemek gurmesi Vedat Milor'dan harika bir öneri geldi. Milor'un bu önerisi hem lezzetli hem de sağlıklı. Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirirken aynı zamanda damaklarınıza da hitap etmeyi başarıyor.
Pek çok kişi bilmese de Vedat Milor, aslen Konyalıdır. Gastronomik açıdan büyük bir zenginliğe sahip Konya'nın belki de pek bilinmeyen lezzetlerinden biri de "Bamya Çorbası"dır. Kış aylarında bağışıklığı çelik gibi yaparak hastalıklara savaş açan bamya çorbası Vedat Milor'un favorileri arasındadır. İşte Konya usulü bamya çorbasının faydaları ve yapılışı:
BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENİDİRİYOR
Konyalıların kış boyunca en çok tercih ettiği bamya çorbası, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeyi, hazmı kolaylaştırmayı, kolesterolü düşürmeyi ve kanser riskini minimize etmeyi destekler. Aynı zamanda bamya çorbası C vitamini ve beta-karoten açısından oldukça zengini bir lezzettir.