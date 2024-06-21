Vegan beslenme nedir? Vegan beslenme çeşitleri nelerdir?
Vegan beslenme, hayvan kaynaklı ve hayvanlar yoluyla elde edilen gıdaları tüketmeyi reddeden beslenme biçimidir. Vegan beslenme biçiminde kırmızı et, tavuk, balık, süt ürünleri, yumurta gibi hayvansal hiçbir ürün kullanılmamaktadır. Peki, vegan beslenme çeşitleri nelerdir? Vegan beslenmede hangi besinler tüketilir? İşte detaylar…
Vegan beslenme çeşitleri
Ravistler
Ravistler, yemeğin pişirilmemesi gerektiğini savunurlar. Eğer pişirilirse yiyeceğin besin değerinin azalacağına inanırlar.
Fruvitarianlar veya früitistler
Fruvitarianlar, diyetinde sadece meyveler ve botanik bakımdan meyve sayılan salatalık, kabak, domates ve biber gibi sebzeler vardır. Bu bireyler yedikleri besinin tekrar toprağa dönerek büyüme döngüsünün devam edeceğine inanırlar.
Zenmakrobiyotik diyet
Zenmakrobiyotik diyetini uygulayan kişiler; sebze, meyve, tahıl ve baklagiller ile beslenirken, bazı kişiler ise sadece tahıl ürünleri ile beslenirler.
Vegan beslenmede tüketilen besinler
Baklagiller
Fasulye, mercimek ve bezelye gibi yiyecekler birçok besin maddesinin ve faydalı bitki bileşenlerinin mükemmel kaynaklarıdır. Çimlenme, fermantasyon ve uygun pişirme, besin emilimini artırabilir.