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  4. Vegan beslenme nedir? Vegan beslenme çeşitleri nelerdir?

Vegan beslenme nedir? Vegan beslenme çeşitleri nelerdir?

Vegan beslenme, hayvan kaynaklı ve hayvanlar yoluyla elde edilen gıdaları tüketmeyi reddeden beslenme biçimidir. Vegan beslenme biçiminde kırmızı et, tavuk, balık, süt ürünleri, yumurta gibi hayvansal hiçbir ürün kullanılmamaktadır. Peki, vegan beslenme çeşitleri nelerdir? Vegan beslenmede hangi besinler tüketilir? İşte detaylar…

Vegan beslenme nedir? Vegan beslenme çeşitleri nelerdir? - Sayfa 1

Vegan beslenme çeşitleri

Ravistler

Ravistler, yemeğin pişirilmemesi gerektiğini savunurlar. Eğer pişirilirse yiyeceğin besin değerinin azalacağına inanırlar.

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Vegan beslenme nedir? Vegan beslenme çeşitleri nelerdir? - Sayfa 2

Fruvitarianlar veya früitistler

Fruvitarianlar, diyetinde sadece meyveler ve botanik bakımdan meyve sayılan salatalık, kabak, domates ve biber gibi sebzeler vardır. Bu bireyler yedikleri besinin tekrar toprağa dönerek büyüme döngüsünün devam edeceğine inanırlar.

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Vegan beslenme nedir? Vegan beslenme çeşitleri nelerdir? - Sayfa 3

Zenmakrobiyotik diyet

Zenmakrobiyotik diyetini uygulayan kişiler; sebze, meyve, tahıl ve baklagiller ile beslenirken, bazı kişiler ise sadece tahıl ürünleri ile beslenirler.

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Vegan beslenme nedir? Vegan beslenme çeşitleri nelerdir? - Sayfa 4

Vegan beslenmede tüketilen besinler

 Baklagiller

Fasulye, mercimek ve bezelye gibi yiyecekler birçok besin maddesinin ve faydalı bitki bileşenlerinin mükemmel kaynaklarıdır. Çimlenme, fermantasyon ve uygun pişirme, besin emilimini artırabilir.

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