Veliaht 8. bölüm izle! Kaçıranlar için Veliaht son bölüm, kesintisiz izle
Show TV’nin reyting rekoru kıran dizisi Veliaht, Perşembe akşamı 8. bölümüyle izleyici ile buluştu. Heyecanlandıran sahneleriyle bir bölüm daha geride kalırken, kaçıranlar yeni bölümü nasıl izleyeceğini merak ediyor. İşte Veliaht 8. bölüm izleme, son bölüm link.
Türkiye’de son dönemde yayına giren ve dikkat çeken dizilerden Veliaht, her hafta reyting rekorlarıyla üst sıralarda yerini koruyor. İddialı kadrosu ve hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen bu trajik dizi, her hafta yeni bölümleriyle yayınlanıyor.
Son olarak 7. bölümde heyecan verici son ile biten dizinin, Perşembe akşamı 8. bölümü izleyici ile buluştu.
Yahya, babası Muharrem Kaptan’ın neden öldürüldüğünü sorgularken, Timur ve Reyhan ise gizli ilişkilerinde bir adım daha ileriye gidiyor.