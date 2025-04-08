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  4. Vitamin ve mineral deposu roka tüketmeniz için 5 neden!

Vitamin ve mineral deposu roka tüketmeniz için 5 neden!

Salatalarımızın vazgeçilmezi, kendine has acımtırak tadıyla sofralarımıza lezzet katan roka, aslında sağlığımız için de bir mucizevi besin kaynağı. Uzmanlar, rokanın içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sayısız faydası olduğunu belirtiyor. Peki, rokanın sağlığa faydaları neler? Rokanın sağlığa olan faydalarını haberimizde derledik. İşte, rokanın sağlığa faydaları...

Vitamin ve mineral deposu roka tüketmeniz için 5 neden! - Sayfa 1

Vitamin ve mineral deposu

Roka, A, C ve K vitaminlerinin yanı sıra folat, potasyum, magnezyum, manganez, demir ve kalsiyum gibi önemli mineralleri bünyesinde barındırıyor. Bu zengin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik sağlığını destekliyor ve kansızlığa karşı koruyucu etki gösteriyor.

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Vitamin ve mineral deposu roka tüketmeniz için 5 neden! - Sayfa 2

Antioksidan kaynağı

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan roka, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önlemeye yardımcı oluyor. Bu özelliği sayesinde kanser gibi kronik hastalıkların riskini azaltmada önemli bir rol oynuyor.

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Vitamin ve mineral deposu roka tüketmeniz için 5 neden! - Sayfa 3

Sindirim dostu

Lif açısından zengin olan roka, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor. Kabızlık sorununu önlemeye yardımcı olurken, bağırsak sağlığını da destekliyor.

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Vitamin ve mineral deposu roka tüketmeniz için 5 neden! - Sayfa 4

Kalp ve göz sağlığı için faydalı

Roka, içerdiği C vitamini, K vitamini ve folat sayesinde kalp sağlığını koruyucu etkilere sahip. Ayrıca beta-karoten ve lutein gibi bileşenler sayesinde göz sağlığını destekliyor ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltabiliyor.

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