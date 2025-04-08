Vitamin ve mineral deposu roka tüketmeniz için 5 neden!
Salatalarımızın vazgeçilmezi, kendine has acımtırak tadıyla sofralarımıza lezzet katan roka, aslında sağlığımız için de bir mucizevi besin kaynağı. Uzmanlar, rokanın içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sayısız faydası olduğunu belirtiyor. Peki, rokanın sağlığa faydaları neler? Rokanın sağlığa olan faydalarını haberimizde derledik. İşte, rokanın sağlığa faydaları...
Vitamin ve mineral deposu
Roka, A, C ve K vitaminlerinin yanı sıra folat, potasyum, magnezyum, manganez, demir ve kalsiyum gibi önemli mineralleri bünyesinde barındırıyor. Bu zengin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik sağlığını destekliyor ve kansızlığa karşı koruyucu etki gösteriyor.
Antioksidan kaynağı
Güçlü bir antioksidan kaynağı olan roka, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önlemeye yardımcı oluyor. Bu özelliği sayesinde kanser gibi kronik hastalıkların riskini azaltmada önemli bir rol oynuyor.
Sindirim dostu
Lif açısından zengin olan roka, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor. Kabızlık sorununu önlemeye yardımcı olurken, bağırsak sağlığını da destekliyor.